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Газ.

Если Украина перекроет газ: в правительстве Молдовы обсудили развитие ситуации

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191126/28340237/esli-ukraina-zakrutit-ventil-v-moldovagaz-obsudili-razvitie-situatsii.html

Правительство Молдовы инициировало встречу с руководством АО "Молдовагаз", чтобы обсудить вопросы энергобезопасности страны в случае, если Украина приостановит транзит российского природного газа через свою территорию после 31 декабря 2019 года.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Сценарии развития событий в случае перекрытия украинской стороной транзита российского газа обсудили утром во вторник министер экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый с главой Административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном. 

Чебан сообщил министру о прогрессе в переговорах по продлению контракта на поставки российского природного газа молдавским потребителям с 1 января 2020 года. 

В ходе диалога стороны проанализировали возможные последствия принятия Украиной решения о возможном прекращении транзита газа через свою территорию, а также обсудили готовность "Молдовагаз" к осуществлению реверсных поставок из Юго-Восточной Европы с 1 января 2020 года.
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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр экономики заявил, что профильное ведомство будет вести постоянный мониторинг ситуации и не допустит прекращения поставок газа, электричества и теплоэнергии конечным потребителям в Молдове. 

Напомним, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 21 ноября в правительстве, было решено, что министерство экономики и инфраструктуры республики в сотрудничестве с профильными ведомствами разработает План мер по подготовке работы социальных учреждений в холодное время года.

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Теги:
поставки, газ, Молдова, Россия, Украина


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