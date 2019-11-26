Если Украина перекроет газ: в правительстве Молдовы обсудили развитие ситуации

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Сценарии развития событий в случае перекрытия украинской стороной транзита российского газа обсудили утром во вторник министер экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый с главой Административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.
Чебан сообщил министру о прогрессе в переговорах по продлению контракта на поставки российского природного газа молдавским потребителям с 1 января 2020 года.
В ходе диалога стороны проанализировали возможные последствия принятия Украиной решения о возможном прекращении транзита газа через свою территорию, а также обсудили готовность "Молдовагаз" к осуществлению реверсных поставок из Юго-Восточной Европы с 1 января 2020 года.© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр экономики заявил, что профильное ведомство будет вести постоянный мониторинг ситуации и не допустит прекращения поставок газа, электричества и теплоэнергии конечным потребителям в Молдове.
Напомним, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 21 ноября в правительстве, было решено, что министерство экономики и инфраструктуры республики в сотрудничестве с профильными ведомствами разработает План мер по подготовке работы социальных учреждений в холодное время года.
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