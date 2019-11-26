Если Украина перекроет газ: в правительстве Молдовы обсудили развитие ситуации

Правительство Молдовы инициировало встречу с руководством АО "Молдовагаз", чтобы обсудить вопросы энергобезопасности страны в случае, если Украина приостановит транзит российского природного газа через свою территорию после 31 декабря 2019 года.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Сценарии развития событий в случае перекрытия украинской стороной транзита российского газа обсудили утром во вторник министер экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый с главой Административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.

Чебан сообщил министру о прогрессе в переговорах по продлению контракта на поставки российского природного газа молдавским потребителям с 1 января 2020 года.

В ходе диалога стороны проанализировали возможные последствия принятия Украиной решения о возможном прекращении транзита газа через свою территорию, а также обсудили готовность "Молдовагаз" к осуществлению реверсных поставок из Юго-Восточной Европы с 1 января 2020 года. © Sputnik / Miroslav Rotari Ионицэ: чьи долги выплатят граждане Молдовы вместе с новыми тарифами на газ

Министр экономики заявил, что профильное ведомство будет вести постоянный мониторинг ситуации и не допустит прекращения поставок газа, электричества и теплоэнергии конечным потребителям в Молдове.

Напомним, что в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 21 ноября в правительстве, было решено, что министерство экономики и инфраструктуры республики в сотрудничестве с профильными ведомствами разработает План мер по подготовке работы социальных учреждений в холодное время года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK