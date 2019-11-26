Дело о первых в Молдове нарколабораториях нового типа: два приговора

Четко разграниченные роли, переговоры только онлайн, расширение нелегального бизнеса - все это прервалось, когда деятельность раскрыли правоохранительные органы.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Судебная инстанция в Молдове приговорила к пяти годам и четырем месяцам заключения двух членов группировки, создавших в республике первые лаборатории по производству наркотиков альфа-PVP – синтетических психостимуляторов. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны.

Речь идет о 23-летнем и 24-летнем уроженцах Кишинева и Тирасполя. По данным правоохранительных органов, житель столицы нанял сотрудника, пообещав высокую зарплату и аренду дома на земле в Кишиневе, попросив того перебраться в столицу.

В состав преступной группировки, которая развернула свою деятельность в 2018 году, всего входили шестеро человек. Они продавали товар через мессенджеры. У каждого из нарушителей была своя роль – координатора, упаковщика, курьера. При этом, друг друга они не знали, поскольку общались онлайн только с руководителем группировки.

Кроме того, что были созданы лаборатории в Молдове, лидер формирования решил расширить "бизнес". Речь идет о незаконной транспортировке первичной материи на территорию Украины.

В сотрудничестве с международным координатором руководитель группировки получил возможность использовать схожие лаборатории в Бухаресте и Риге. Более того, планировалось передать 700 сим-карт с молдавскими и российскими номерами, чтобы открыть электронные кошельки в терминалах Qiwi для получения оплаты за наркотики.

В ходе расследования оба обвиняемых назвали причиной незаконной деятельности – легкий заработок. В день они продавали 10-20 пакетов наркотиков, за каждый из которых получали по 150 российских рублей.

Поскольку оба обвиняемых сознались в содеянном, то получили всего по пять лет и четыре месяца лишения свободы. Также прокуроры добились конфискации у них 900 тысяч рублей, 160 тысяч леев, а также автомобилей Renault Megane и BMW 252D.

Что касается остальных членов группировки, то суд будет рассматривать их дело отдельно.

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