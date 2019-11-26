Эксклюзив: зарплата полиции должна вырасти на 10% в 2020 году, заявил Войку

Эта тема ранее обсуждалась с премьер-министром и будет включена в проект фискально-бюджетной политики на 2020 год.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел Павел Войку считает, что достойная заработная плата - назревшая необходимость для всех полицейских, в том числе только что поступивших на службу.

"Десять тысяч леев для начинающего было бы неплохо, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране. Полиция считает, что необходимо быть экипированным и не поддаваться искушению брать взятки", – сказал Павел Войку в передаче Logica Puterii на радиостудии Sputnik Молдова.

Также глава МВД заявил, что по итогам недавней встречи с премьер-министром Ионом Кику решено улучшить условия работы работников МВД.

"Мы хотим выявить цельных и профессиональных людей и предложить им вернуться в МВД. Мы также улучшим социальный пакет. У нас была беседа с премьер-министром Ионом Кику, и мы говорили о возможном увеличении заработной платы полицейским, а также о предоставлении скидок на аренду жилых помещений, поскольку на съем жилья уходит почти вся зарплата полицейского. Мы находимся в процессе поиска решений в этом отношении. Это будет включено в проект налогово-бюджетной политики на 2020 год. Увеличение зарплаты составит около 10 процентов", - сказал министр внутренних дел.

Напомним, что Войку занял кресло главы МВД в правительстве Иона Кику спустя пять месяцев после того, как он возглавил министерство обороны в правительстве Майи Санду.

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