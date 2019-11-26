Игорь Додон обсудил с Ириной Влах бюджет автономии на 2020 год

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Комрате с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах в рамках рабочей поездки главы государства по югу страны.
Собеседники обсудили вопрос о принятии бюджета автономии на 2020 год. Они отметили важность реализации намеченных социальных проектов, в том числе при поддержке Турции и других внешних партнеров.
Темой обсуждения также стал процесс принятия законопроектов, направленных на приведение регионального законодательства в соответствии с национальным.
"Кроме того, обсудили подготовку к празднованию 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)", - написал президент Молдовы в Facebook.
Мероприятия состоятся 23 декабря под патронатом главы государства
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