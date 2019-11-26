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Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах, архивное фото

Игорь Додон обсудил с Ириной Влах бюджет автономии на 2020 год

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191126/28345922/igor-dodon-obsudil-s-irinoy-vlah-byudzhet-avtonomii-na-2020-god.html

Темой беседы президента Молдовы и башкана Гагаузии также стала подготовка к празднованию 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии".

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Комрате с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах в рамках рабочей поездки главы государства по югу страны.

Собеседники обсудили вопрос о принятии бюджета автономии на 2020 год. Они отметили важность реализации намеченных социальных проектов, в том числе при поддержке Турции и других внешних партнеров.

Темой обсуждения также стал процесс принятия законопроектов, направленных на приведение регионального законодательства в соответствии с национальным.

"Кроме того, обсудили подготовку к празднованию 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)", - написал президент Молдовы в Facebook.

Мероприятия состоятся 23 декабря под патронатом главы государства

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Теги:
Гагаузия


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