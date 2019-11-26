Корнелиу Попович рассказал, будут ли повышены зарплаты учителей в 2020 году

Министр образования, культуры и науки Корнелиу Попович рассказал в студии «Спутник Молдова» о своих приоритетах и ​​решениях проблем в системе образования.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований ожидает, что в 2020 году произойдут корректировки в отношении зарплаты преподавателей. Об этом глава ведомства Корнелиу Попович заявил в эфире радио Sputnik Молдова.

"Средняя заработная плата в сфере образования составляет более 5000 леев. Это ниже примерно на 10 процентов по сравнению со средней зарплатой в экономике. Трудно сейчас сказать, какими будут обстоятельства в 2020 году, но я надеюсь, что будут некоторые корректировки с точки зрения заработной платы", - сказал Попович.

Министр добавил, что с точки зрения законодательства существуют некоторые несоответствия, учитывая, что положения, касающиеся заработной платы, были приняты после вступления в силу закона о бюджете на 2019 год.

"Мы собираемся проанализировать возможности в правительстве. Образование является основой всего. Если у нас будет хорошее образование, у нас будет хорошее правосудие. Система образования является для нас приоритетом", - заявил министр образования.

По сообщению министра, на заседании правительства на прошлой неделе было решено выделить более 400 миллионов леев на выплаты учителям.

"В системе образования есть деньги, и с каждым годом все больше и больше денег выделяется. Существует проблема с управлением этими ресурсами. Зачастую деньги тратятся необоснованно и не идут на пользу всей системе", - сказал Попович.

Корнелиу Попович отметил, что за последние годы количество учителей сократилось с более чем 37 тысяч до 27 тысяч, а в некоторых школах педагогов заменяют люди, не имеющие необходимой квалификации.

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