Ион Кику - Ангеле Ганнингер: "Мы стремимся изменить положение"

Глава молдавского кабмина проинформировал посла Германии о первоочередных шагах действующего Кабинета министров, а также о том, каковы приоритетах в работе правительства на последующий период.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik, Анна Руссу. Премьер-министр поделился планами по улучшению ситуации в стране.

"Мы стремимся изменить положение в экономической сфере, привлекая как можно больше иностранных инвестиций, а также развивать инфраструктур. Для нас сейчас важна реформа правосудия, и мы полностью привержены этому сегменту", – отметил Кику.

Ангела Ганнингер высоко оценила прогресс, достигнутый к настоящему моменту в области реформы правосудия, и выразила надежду на то, что эти процессы будут и впредь развиваться транспарентно и демократично.

Также стороны обсудили видение правительства по обеспечению свободы СМИ. В этом контексте Ион Кику сказал, что с конкретными мерами в этом направлении можно ознакомиться в Плане действий правительства, который будет представлен уже через несколько дней.

В завершение встречи премьер-министр поблагодарил немецкое государство за предоставленную Республике Молдова поддержку и финансовую помощь. В то же время, глава исполнительной власти выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах между Молдовой и Германией будут активизироваться.

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