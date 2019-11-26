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Школа. Архивное фото

Министр образования о госсекретарях, поборах и закрытии школ

© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191126/28346794/kto-stanet-gossekretarem-v-ministerstve-obrazovaniya-kultury-i-issledovaniy.html

Глава Минобразования рассказал в студии Sputnik Молдова, как подбирались кандидаты на должности государственных секретарей в министерстве.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович заявил, что государственные секретари министерства будут назначены в среду на заседании кабинета министров.

"Завтра будут предложены госсекретари в области культуры и спорта. Это будут люди с богатым опытом, способные проводить реформы. Будет также назначен президент одной из спортивных федераций", сказал собеседник в студии Sputnik Молдова.

По словам министра, все кандидаты - технократы и не выдвинуты ни одной из политических сил.

Корнелиу Попович
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Они не являются членами партии, профессионализм будет единственным критерием, который необходимо учитывать при назначении госсекретарей", - сказал Корнелиу Попович.

Он отказался назвать имена кандидатов, отметив, что они станут известны на завтрашнем заседании правительства.

Корнелиу Попович также заметил, что будет наведен порядок и тех учебных заведениях, где руководители практикуют необоснованные поборы с родителей и учащихся.

"Мы примем меры для повышения ответственности директоров школ. Они должны понимать, что школы не являются бизнесом. К сожалению, такие случаи имели место", - сказал министр. 

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Попович заверил, что в течение срока его полномочий не будет закрыто ни одно учебное заведение, и что министерство будет настаивать на таком же отношении и со стороны местных органов власти. Более того, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы вновь открыть некоторые школы, ликвидированные в ходе так называемой оптимизации.

"По крайней мере, дети в начальных классах должны учиться в своих населенных пунктах. Они должны иметь доступ к образованию в тех местах, где они живут", - сказал министр образования, заметив, что это и вопрос безопасности школьников.

"Мы констатировали, что ежедневно, в среднем, в движении в каждом районе находятся несколько сотен детей, которые отправляются в другие населенные пункты в школу и из школы", - сообщил Попович, заметив, что это представляет определенные риски с точки зрения безопасности, особенно учитывая холодное время года и состояние дорог в Молдове.

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Теги:
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