Что удивило Корнелиу Поповича, когда он пришел в министерство образования

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Изначально нового министра образования Корнелиу Поповича поразило, что многие сотрудники не были заняты никаким делом.

"Очень многих людей не было на работе. Возможно, они были расслаблены на фоне политического кризиса, но ситуация с дисциплиной изменится", - сказал Попович.

По словам министра, в день его прихода на месте был только один из четырех государственных секретарей, а остальные три были в командировках. Попович считает, что вовсе не все зарубежные поездки были необходимы для работы.

"Один из госсекретарей находился в Кении, где изучал гендерные проблемы. Я был поражен. Это была служебная поездка, и часть расходов покрывалась за счет государства, а другая часть - из средств доноров. Однако я не понимаю, почему это было важно и думаю, что у нас есть гораздо более важные проблемы, которые нужно решать. А в понедельник не было уже ни одного госсекретаря. Все подали в отставку", - сказал министр образования.

В студии Sputnik Молдова Корнелиу Попович также рассказал о своих приоритетах на посту главы министерства образования. Среди них - сокращение бюрократии, чтобы учителям приходилось заполнять меньше отчетов о своей деятельности.

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