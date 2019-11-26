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Здание Правительства Москвы

Ион Чебан отправляется с визитом в Москву

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191126/28347867/ion-cheban-otpravlyaetsya-s-vizitom-v-moskvu.html

Посетить российскую столицу с официальным визитом генерального примара Кишинева пригласил мэр Москвы Сергей Собянин.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан посетит Москву с официальным визитом по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом кишиневский градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

"С огромным удовольствием принял поздравления мэра Москвы, Сергея Семёновича Собянина по поводу моего избрания мэром муниципия Кишинев и приглашение посетить Москву с рабочим визитом в четверг, 28 ноября 2019 года", - написал Чебан.

"Нам есть чему поучится у правительства Москвы, а также перенять опыт и обсудить огромный потенциал реализации совместных проектов", - отметил глава кишиневской администрации.

Ранее, 13 ноября, Ион Чебан встретился с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым. Стороны обсудили совместную повестку сотрудничества на ближайшие несколько месяцев, определили ряд проектов, которые предстоит реализовать для развития молдавской столицы.

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Теги:
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