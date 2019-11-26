Ион Чебан отправляется с визитом в Москву

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан посетит Москву с официальным визитом по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом кишиневский градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

"С огромным удовольствием принял поздравления мэра Москвы, Сергея Семёновича Собянина по поводу моего избрания мэром муниципия Кишинев и приглашение посетить Москву с рабочим визитом в четверг, 28 ноября 2019 года", - написал Чебан.

"Нам есть чему поучится у правительства Москвы, а также перенять опыт и обсудить огромный потенциал реализации совместных проектов", - отметил глава кишиневской администрации.

Ранее, 13 ноября, Ион Чебан встретился с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым. Стороны обсудили совместную повестку сотрудничества на ближайшие несколько месяцев, определили ряд проектов, которые предстоит реализовать для развития молдавской столицы.

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