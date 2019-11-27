13:54 27 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.39
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Лопата.

Это село скоро будет не узнать: в Гагаузии прошла экологическая акция

CC0 / Pixabay / Goumbik
Общество
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2829/99/28299994.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28332885/eto-selo-skoro-budet-ne-uznat-zhiteli-gagauzii-pozabotilis-o-rodnom-krae.html

Более пяти тысяч деревьев высадили жители региона в рамках экологической акции возле гагаузского села Копчак, следующей весной здесь будет зелено и красиво.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Более пяти тысяч саженцев деревьев в этом году высадили на окраинах села Копчак в рамках экологической акции. Об этом сообщается на официальном сайте села.

В рамках программы правительства страны по озеленению, примэрия Копчака этой осенью объявила акцию по сбору саженцев для облесения окраин села.
Чудо-дерево
© Ruptly
Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов

В акции по посадке деревьев затем приняли участие как самые маленькие жители, воспитанники детских садов и ученики лицеев, так и все работники подведомственных учреждений примэрии.

Подобная акция прошла в Копчаке и весной текущего года, когда было посажено около 5 тысяч саженцев, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. В примэрии поблагодарили жителей села за массовое участие в экологических акциях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов
В Кишиневе рухнуло огромное дерево, ранена девушка, разбиты две машины
Разгул хищений: пилят дубы, воруют саженцы туй
Теги:
посадка, деревья, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Артистка Cirque du Soleil во время шоу на льду CRYSTAL в Москве.
Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Конкурент Илона Маска: "Калашников" представил городской электромотоцикл
Правительство Иона Кику
Правительство Иона Кику

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться