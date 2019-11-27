Это село скоро будет не узнать: в Гагаузии прошла экологическая акция

Более пяти тысяч деревьев высадили жители региона в рамках экологической акции возле гагаузского села Копчак, следующей весной здесь будет зелено и красиво.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Более пяти тысяч саженцев деревьев в этом году высадили на окраинах села Копчак в рамках экологической акции. Об этом сообщается на официальном сайте села.

В рамках программы правительства страны по озеленению, примэрия Копчака этой осенью объявила акцию по сбору саженцев для облесения окраин села. © Ruptly Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов

В акции по посадке деревьев затем приняли участие как самые маленькие жители, воспитанники детских садов и ученики лицеев, так и все работники подведомственных учреждений примэрии.

Подобная акция прошла в Копчаке и весной текущего года, когда было посажено около 5 тысяч саженцев, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. В примэрии поблагодарили жителей села за массовое участие в экологических акциях.

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