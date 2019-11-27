Медики предупреждают: несколько человек едва не замерзли на улице

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Всего за неделю, когда в республике температура воздуха понизилась даже до минусовых значений, с переохлаждением в больницу попали четыре человека. Об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.
"Первый случай произошел на прошлой неделе в Новых Аненах. У мужчины диагностировали тяжелую гипотермию и обморожение третьей-четвертой степени", - говорится в заявлении.
Еще один такой случай произошел в Страшенах, где в больницу доставили 51-летнего мужчину с переохлаждением и обморожением нижних конечностей второй степени.
Также от холодов пострадала женщина. Ее в медучреждение доставили из столичного сектора Буюканы. Врачи диагностировали у пострадавшей переохлаждение первой степени.
Симптомы и рекомендации
Гипотермия или переохлаждение — состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. У человека — ниже 35 градусов.
В холода специалисты призывают граждан одевать теплую одежду, избегать длительного пребывания на улице в мороз. Также не следует употреблять спиртные напитки, которые способствуют потере тепла организмом. В случае чрезвычайных ситуаций нобходимо обращаться в Единую службу экстренной помощи "112".
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