Горсть земли с Кицканского плацдарма заложат в фундамент храма в России

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Часть приднестровской земли войдет в галерею "Дорога памяти" в России. Торжественный забор земли состоялся на Мемориале Славы в Тирасполе и на Кицканском плацдарме. Собранную в специально изготовленных капсулах ее заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот", открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.
"Акция действительно наполнена символизмом. Она позволяет всем, кто не дошел до родины, символически воссоединиться с родной землей", - отметил Романов.
Как писал ранее Sputnik, среди захороненных на Мемориале Славы в Тирасполе — имена четырех Героев Советского Союза, воевавших в Приднестровье — полковник Алексей Шутов, майор Владимир Кадун, капитан Михаил Котловец, старшина Михаил Линник. Они погибли на разных фронтах, но все были похоронены в приднестровской земле.
Международная мемориальная акция "Дороги памяти" посвящена увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом. В ноябре ее провели в различных регионах РФ и странах ближнего и дальнего зарубежья. Забор был проведен на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны.
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