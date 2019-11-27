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Часовня на Мемориале славы города Тирасполь, вечный огонь

Горсть земли с Кицканского плацдарма заложат в фундамент храма в России

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (350)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28345538/chast-pridnestrovskoy-zemli-zalozhat-v-fundament-khrama-v-rossii.html

Торжественный забор земли с Мемориала Славы в Тирасполе и Кицканского плацдарма прошел в рамках Международной мемориальной акции "Дороги памяти", посвященной подвигу героев Великой Отечественной войны.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Часть приднестровской земли войдет в галерею "Дорога памяти" в России. Торжественный забор земли состоялся на Мемориале Славы в Тирасполе и на Кицканском плацдарме. Собранную в специально изготовленных капсулах ее заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот", открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.

В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
У народа Молдовы и народа России общая память — Роман Романов
В церемонии приняли участие временный поверенный в делах России в РМ Роман Романов, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев и его заместитель Александр Стецюк, командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций.

"Акция действительно наполнена символизмом. Она позволяет всем, кто не дошел до родины, символически воссоединиться с родной землей", - отметил Романов.

Как писал ранее Sputnik, среди захороненных на Мемориале Славы в Тирасполе — имена четырех Героев Советского Союза, воевавших в Приднестровье — полковник Алексей Шутов, майор Владимир Кадун, капитан Михаил Котловец, старшина Михаил Линник. Они погибли на разных фронтах, но все были похоронены в приднестровской земле.

Танк Т-34 - мемориал Виктория в Леушенах.
© Photo: Facebook / Алексей Петрович
Горсти молдавской земли лягут в основание храма в России - подробности
Кицканский плацдарм был стратегическим местом дислокации советских войск. Отсюда наносился один из главных ударов Ясско-Кишиневской операции, разгромивший немецко-румынскую группировку. Бои за удержание плацдарма длились более четырех месяцев. Советские войска заплатили жизнью более трех тысяч воинов: 1480 из них захоронены в селе Кицканы и около 1700 — в братских могилах села Копанка.

Международная мемориальная акция "Дороги памяти" посвящена увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом. В ноябре ее провели в различных регионах РФ и странах ближнего и дальнего зарубежья. Забор был проведен на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны.

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Тема:
Наследники великой Победы (350)

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Теги:
герои Великой Отечественной войны, Кицканский плацдарм, акция, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Мемориал Славы, Приднестровье


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