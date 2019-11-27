Мунсовет Кишинева повторно рассмотрит вопрос утверждения трех вице-мэров

Спустя неделю после первой попытки утвердить всех заместителей главы местной администрации молдавской столицы советники вновь рассмотрят этот вопрос.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. На повестку чрезвычайного заседания муниципального совета Кишинева в среду вновь вынесен вопрос об утверждении вице-примаров.

Столичный градоначальник ранее назвал список из четверых кандидатов, которых хочет видеть своими заместителями. Все четыре претендента ровно неделю назад, 20 ноября, уже выступали перед муниципальным советом. Однако тогда поддержкой заручился всего один - Виктор Киронда. За него проголосовал 41 советник.

Ранее Киронда сообщил, что на посту вице-примара намерен модернизировать общественный транспорт, пешеходные зоны и велосипедную инфраструктуру, а также правильно организовать общественные места.

А вот еще троим претендентам на пост вице-примара не хватило всего одного голоса. Посла Молдовы в Эстонии Ингу Ионесий, юриста Илью Чебана и экс-госсекретаря министерства образования, культуры и исследований Анжелу Кутасевич поддержали 25 советников при необходимом минимуме в 26 голосов.

Тогда Чебан сказал, что уверен в предложенных им кандидатах и постарается убедить мунсовет в профессиональных качествах этих людей.

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