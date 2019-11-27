Додон выразил соболезнования президенту Албании

В тексте письма президент республики подчеркнул, что "Молдова выражает свою солидарность со всем албанским народом".

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил соболезнования главе Албанской Республики, в связи с сильнейшим землетрясением, произошедшим неподалеку от Тираны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства отметил, что "сильное землетрясение, произошедшее ночью возле Тираны и повлекшее за собой гибель людей, десятки раненых и массовые разрушения, привело в ужас весь мир".

"В моменты тяжелых испытаний для албанских граждан от имени Республики Молдова и от себя лично передаю искренние слова поддержки и наши чувства глубокого сострадания. Выражаем соболезнование родным и близким погибших и прошу Вас передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

В тексте письма также сказано, что "Молдова выражает свою солидарность со всем албанским народом".

Последствия колебаний земной коры

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек, более 600 пострадали. Наибольшие разрушение произошли в городе Дуррес, расположенном ближе других к эпицентру землетрясения.

В связи с сильными повреждениями терминалов в утренние часы приостановил свою работу международный аэропорт в Тиране, через час он вновь открылся для приема пассажиров.

Свою помощь в ликвидации последствий катастрофы и спасении выживших Албании предложили многие европейские страны, а также соседи по региону. Северная Македония, Сербия, Греция, Черногория направили в Албанию команды спасателей, врачей, пожарные бригады и спасательную технику.

Из-под завалов удалось спасти несколько десятков человек, в том числе одного ребенка.

Скажется ли произошедшее на Вранче?

Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии АНМ Ион Илиеш заявил Sputnik, что Балканский регион активен с точки зрения сейсмического режима, а также находится недалеко от сейсмической зоны Вранча, где происходят землетрясения, которые затрагивают нашу республику.

"Что происходит на Балканах, в том числе в Албании, оно все в рамках земной коры и вряд ли может влиять на глубинный очаг Вранча. Но не исключено, что оно может сгенерировать землетрясение в Румынии. Как показывает статистика, редко когда в нашем регионе бывают такие случаи, но Вранча может преподнести сюрприз. Трудно что-то сказать в этом плане и сделать точные выводы", - заявил эксперт.

Говоря о влиянии балканских землетрясений на активности Вранчи, Илиеш подчеркнул, что могло бы произойти землетрясение, если бы в сейсмической зоне в Румынии была накоплена подземная энергия.

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