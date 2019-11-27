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Инга Ионесий

В Кишиневе утверждены еще три вице-мэра

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28350589/chisinau-utverzhdeny-esche-tri-vice-primar.html

Руководство столичной администрации полностью укомплектовано - в кишиневской мэрии есть глава и четыре его заместителя.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева на чрезвычайном заседании в среду утвердил трех заместителей столичного градоначальника. Ими стали посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесий, юрист Илья Чебан и бывший госсекретарь министерства образования, культуры и исследований Анжела Кутасевич.

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Каждого из кандидатов поддержали 27 советников. Это 22 советника-социалиста, по 2 представителя Демпартии и Партии "Шор", а также Виктор Киронда. 

Чебан должен стать ответственным за правовую область, а Кутасевич - за сферу образования.

"Компетенции и профессионализм будут поставлены во главу угла. Прошу вице-примаров быть восприимчивыми к каждому советнику, ко всем гражданам, которые обращаются к вам с проблемами, входящими в вашу компетенцию", - сказал примар Ион Чебан.
Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Утверждение этих кандидатов стало возможным только со второй попытки. Ровно неделю назад мунсовет уже рассматривал данный вопрос. Тогда всем трем претендентам не хватило всего одного голоса, чтобы стать вице-примарами.

За Ионесий, Чебана и Кутасевич в минувшую среду проголосовали 25 советников при необходимом минимуме в 26 голосов. В ходе заседания неделю назад был утвержден замглавой столичной администрации только Виктор Киронда. Его поддержал 41 советник.

Ранее Киронда сообщил, что на посту вице-примара намерен модернизировать общественный транспорт, пешеходные зоны и велосипедную инфраструктуру, а также правильно организовать общественные места.

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