В Кишиневе утверждены еще три вице-мэра

Руководство столичной администрации полностью укомплектовано - в кишиневской мэрии есть глава и четыре его заместителя.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева на чрезвычайном заседании в среду утвердил трех заместителей столичного градоначальника. Ими стали посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесий, юрист Илья Чебан и бывший госсекретарь министерства образования, культуры и исследований Анжела Кутасевич.

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Каждого из кандидатов поддержали 27 советников. Это 22 советника-социалиста, по 2 представителя Демпартии и Партии "Шор", а также Виктор Киронда.

Чебан должен стать ответственным за правовую область, а Кутасевич - за сферу образования.

"Компетенции и профессионализм будут поставлены во главу угла. Прошу вице-примаров быть восприимчивыми к каждому советнику, ко всем гражданам, которые обращаются к вам с проблемами, входящими в вашу компетенцию", - сказал примар Ион Чебан. © Sputnik / Miroslav Rotari Без нервов и брани - как в примэрии Кишинева хотят сократить бюрократию

Утверждение этих кандидатов стало возможным только со второй попытки. Ровно неделю назад мунсовет уже рассматривал данный вопрос. Тогда всем трем претендентам не хватило всего одного голоса, чтобы стать вице-примарами.

За Ионесий, Чебана и Кутасевич в минувшую среду проголосовали 25 советников при необходимом минимуме в 26 голосов. В ходе заседания неделю назад был утвержден замглавой столичной администрации только Виктор Киронда. Его поддержал 41 советник.

Ранее Киронда сообщил, что на посту вице-примара намерен модернизировать общественный транспорт, пешеходные зоны и велосипедную инфраструктуру, а также правильно организовать общественные места.

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