Биологическая угроза — что ANSA нашло в питьевой воде в школах и детсадах

Более двух с половиной сотен проб питьевой воды в школах и детских садах показали присутствие кишечной палочки и фекальных стрептококков.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) инициировало программу мониторинга и контроля качества питьевой воды в коммерческих, общественных пищевых, школьных и детских садах.

Программа, разработанная ANSA, предусматривает отбор 20 проб питьевой воды из пищеблоков дошкольных учреждений и 20 проб питьевой воды из пищеблоков школьных учреждений. Питьевая вода будет оцениваться в лаборатории по микробиологическим показателям.

С начала года, помимо забора проб в рамках этой программы, инспекторы ANSA взяли дополнительно 1474 пробы питьевой воды в большинстве пищеблоков в школах и детских садах. Из них 256 проб показали несоответствие стандартам качества - в питьевой воде были обнаружены фекальные стрептококки и кишечная палочка.

Из 744 проб питьевой воды, взятых в школах, 135 не соответствовали стандартам качества. Из 730 проб питьевой воды, взятых в детских садах, 121 проба не соответствовала требованиям.

В тех случаях, когда было обнаружено, что вода не соответствует микробиологическим показателям, проводилась дезинфекция источников воды с повторным отбором проб до получения соответствующих результатов.

По согласованию с местными государственными органами инспекторы ANSA провели реабилитацию водопроводов и их очистку в учебных заведениях.

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Кроме того, было запрещено употреблять питьевую воду, не соответствующую требованиям. В некоторых случаях дошкольным и школьным учреждениям рекомендовали поить детей питьевой водой, разлитой в бутылки.

ANSA уточняет, что качество воды в пищеблоках школ и детских садов контролируется в течение всего года.

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