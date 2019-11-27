Пестициды и ядохимикаты: в Приднестровье нет возможности их утилизировать

Как решают вопрос с непригодными химическими веществами, несмотря на то, что в самом приднестровском регионе их переработка невозможна.

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Вывоз очередной партии непригодных пестицидов и ядохимикатов из Приднестровья запланирован на следующий год. В регионе нет возможности их утилизировать и в настоящее время они вывозятся по проекту ОБСЕ. Об этом заявили на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности Приднестровья.

"Ситуация давно стала критической и требует незамедлительного разрешения. Работа по утилизации вредных веществ ведется с большими временными промежутками. Кроме того, увеличиваются риски и масштабы загрязнения окружающей среды", - отметили в МВД.

По словам специалистов, химические вещества особо токсичны, процесс их разрушения идет уже длительное время. Все это крайне негативно влияет как на саму природную среду, так и на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Попадая в окружающую среду, токсины загрязняют почву и грунтовые воды.

Бесхозные склады

В Приднестровье есть 40 складов, в которых содержится более 600 тонн ядохимикатов.

"Особое беспокойство вызывают 22 здания в аварийном состоянии. Строения уже давно бесхозные", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что ранее эти строения принадлежали колхозам и совхозам, которых уже нет. В большинстве построек отсутствуют крыши, завалены наружные стены, пестициды и ядохимикаты хранятся с многочисленными нарушениями.

Система оповещения без охвата

На заседании обсудили также вопрос хранения и использования другого химически опасного вещества - хлора. Специалисты обратили внимание на то, что есть проблемы с системой оповещения на химически опасных объектах.

"Как показывают плановые ежегодные проверки, установленная на этих объектах территориальная система оповещения представлена единственной электросиреной, которая по своим техническим возможностям может оповестить производственный персонал и только частично население", - рассказали они.

В то же время локальная система оповещения должна служить одновременно для извещения не только работников, но и всех, кто проживает в вероятной зоне поражения.

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