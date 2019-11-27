Пестициды и ядохимикаты: в Приднестровье нет возможности их утилизировать

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Вывоз очередной партии непригодных пестицидов и ядохимикатов из Приднестровья запланирован на следующий год. В регионе нет возможности их утилизировать и в настоящее время они вывозятся по проекту ОБСЕ. Об этом заявили на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности Приднестровья.
"Ситуация давно стала критической и требует незамедлительного разрешения. Работа по утилизации вредных веществ ведется с большими временными промежутками. Кроме того, увеличиваются риски и масштабы загрязнения окружающей среды", - отметили в МВД.
По словам специалистов, химические вещества особо токсичны, процесс их разрушения идет уже длительное время. Все это крайне негативно влияет как на саму природную среду, так и на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Попадая в окружающую среду, токсины загрязняют почву и грунтовые воды.
Бесхозные склады
"Особое беспокойство вызывают 22 здания в аварийном состоянии. Строения уже давно бесхозные", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что ранее эти строения принадлежали колхозам и совхозам, которых уже нет. В большинстве построек отсутствуют крыши, завалены наружные стены, пестициды и ядохимикаты хранятся с многочисленными нарушениями.
Система оповещения без охвата
На заседании обсудили также вопрос хранения и использования другого химически опасного вещества - хлора. Специалисты обратили внимание на то, что есть проблемы с системой оповещения на химически опасных объектах.
"Как показывают плановые ежегодные проверки, установленная на этих объектах территориальная система оповещения представлена единственной электросиреной, которая по своим техническим возможностям может оповестить производственный персонал и только частично население", - рассказали они.
В то же время локальная система оповещения должна служить одновременно для извещения не только работников, но и всех, кто проживает в вероятной зоне поражения.
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