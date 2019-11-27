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Анатол Усатый

Усатый: на строительство кольцевой дороги в столице нужно 300 миллионов евро

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28352249/usatiy-na-stroitelstvo-kolcevoy-dorogi-v-stolice.html

По словам министра, средства на этот и другие проекты правительство надеется привлечь от партнеров по развитию Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. На строительство кольцевой автодороги в Кишиневе необходимо не менее 300 миллионов евро, которые Молдова надеется получить у зарубежных доноров. Об этом рассказал министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый в эфире общественной телекомпании "Moldova 1".

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"Если мы говорим о строительстве объездной автодороги в Кишиневе, в том числе речь идет о новых участках, которые необходимо построить, то этот проект обойдется в 300 миллионов евро", - сказал министр.

По словам Усатого, средства на этот и другие проекты правительство надеется привлечь от партнеров по развитию Республики Молдова. Инициированы переговоры о финансировании с правительствами России, Китая и Белоруссии, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

По словам министра, в целом речь идет о строительстве и реабилитации 1400 километров дорог, для чего необходимо привлечь около 1,4 миллиарда евро.

"Вряд ли возможно привлечь такие средства только из одного источника финансирования", - заявил Усатый.

Ранее президент Молдовы заявлял, что Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов на инфраструктурные проекты.

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Теги:
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