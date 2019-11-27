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Фестиваль "Пушкинская горка" объединит десятки творческих людей в Молдове

© Sputnik / Sergei Pyatakov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28352552/festival-pushkinskaya-gorka-obedinit-desyatki-tvorcheskikh-lyudey-v-moldove.html

С 29 ноября по 1 декабря в Молдове пройдет VI Международный фестиваль русской литературы "Пушкинская горка", который объединит десятки творческих людей республики, позволит еще раз прикоснуться к прозе и поэзии великого поэта.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. В шестой раз на территории Молдовы пройдет Международный фестиваль "Пушкинская горка", который объединит сотни людей творческих профессий, позволит в очередной раз оценить величие поэзии и прозы гения русской литературы - Александра Сергеевича Пушкина. 

Дом-музей Пушкина
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Организаторами фестиваля выступают Российский центр науки и культуры в Республике Молдова, Ассоциация русских писателей, молодежное творческое объединение "Студия "Автор". Поддержат проведение фестиваля в нашей стране министерство образования, культуры и исследований РМ, Главное управление культуры и туризма гагаузской автономии, Русская общины РМ, Белорусский культурный центр в Кишиневе, Дом-музей А.С. Пушкина в Кишиневе.

Программа проведения фестиваля в Молдове - более, чем насыщена. Первый фестивальный день, 29 ноября, начнется с возложения цветов к памятнику великому поэту в центральном городском парке Кишинева имени Штефана чел Маре (с 14:30 до 14:40). Затем все желающие смогут посетить увлекательную экскурсию по дому-музею поэта (с 15:00 до 15:30).
Далее молодые поэты и чтецы смогут посоревноваться в мастерстве в рамках турнира "Исполнись волею моей" - с 15:45 до 17:00 часов. Торжественная церемония открытия фестиваля с тематическим названием "Мой друг, Отчизне посвятим" начнется в российском центре науки и культуры в 18:00 часов. 
В этот же вечер пройдет знакомство с гостями фестиваля, состоятся дискуссии о сохранении и развитии пушкинских традиций в современной русской литературе стран СНГ, пройдут выступления поэтов и музыкантов.
Второй день фестиваля начнется в селе Долна с экскурсии по усадьбе З. Ралли, там же с 10:45 до 14:00 часов пройдут мастер-классы по прозе и поэзии. Также важным мероприятием второго фестивального дня станет проведение Музыкально-поэтического вечера в Белорусском культурном центре в Молдове, расположенном по улице Дечебал, 6.
Юбилей лицея имени А. С. Пушкина в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Третий фестивальный день пройдет на территории гагаузской автономии. С 11:30 часов начнется обзорная экскурсия по Комрату, в рамках которой состоится возложение цветов к Вечному огню на Аллее славы.  

В полдень в Комрате начнется однодневная передвижная выставка Товарищества русских художников Молдовы "М-АРТ". Мероприятие пройдет в Художественной галерее при Главном управлении культуры АТО Гагауз-Ери. В столице автономии также пройдет Музыкально-поэтический вечер "Да скроется тьма!", где можно будет услышать выступления гагаузских поэтом и прозаиков.

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Теги:
РЦНК, Пушкин, фестиваль, Кишинев


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