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едицинский работник производит экспресс-анализ крови

Анонимность гарантируется: в Приднестровье бесплатно проводят тесты на СПИД

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28352653/anonimnost-garantiruetsya-v-pridnestrove-besplatno-provedut-testy-na-spid.html

В рамках бесплатной акции все желающие смогут также получить консультацию у специалистов в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Приднестровья вплоть до 29 ноября проходят Дни открытых дверей с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ и сифилис.

"Специалисты ответят на вопросы граждан о ВИЧ, дадут свои профессиональные рекомендации, покажут и расскажут, как работают тесты", - рассказала сотрудник центра Людмила Хмелевская.
Забор крови для исследования на наличе инфекций
© Sputnik / Антон Денисов
В Приднестровье проводят бесплатное тестирование на гепатит, ВИЧ и сифилис

Все консультации и экспресс-тестирования проводятся абсолютно бесплатно. При этом специалисты уверяют: анонимность гарантируется.

Все желающие узнать свой статус могут посетить Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с 8.30 до 15.30.

Подобные акции проводятся регулярно. Нынешняя приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проводится 30 ноября. В прошлый раз, в конце июля-начале августа 2019 года, можно было получить в центре анонимно и бесплатно консультации и тест по этим заболевания, а также гепатиту. Тогда акция была посвящена Всемирному Дню борьбы с гепатитом, который ежегодно проводится 28 июля.

Как ранее сообщал Sputnik, тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис, а также гепатит С можно будет пройти в мобильной амбулатории, установленной на время работы Первого медицинского форума.

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Теги:
анонимно, гепатит С, гепатит, сифилис, ВИЧ-СПИД, СПИД, Приднестровье


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