Анонимность гарантируется: в Приднестровье бесплатно проводят тесты на СПИД

В рамках бесплатной акции все желающие смогут также получить консультацию у специалистов в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Приднестровья вплоть до 29 ноября проходят Дни открытых дверей с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ и сифилис.

"Специалисты ответят на вопросы граждан о ВИЧ, дадут свои профессиональные рекомендации, покажут и расскажут, как работают тесты", - рассказала сотрудник центра Людмила Хмелевская. © Sputnik / Антон Денисов В Приднестровье проводят бесплатное тестирование на гепатит, ВИЧ и сифилис

Все консультации и экспресс-тестирования проводятся абсолютно бесплатно. При этом специалисты уверяют: анонимность гарантируется.

Все желающие узнать свой статус могут посетить Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с 8.30 до 15.30.

Подобные акции проводятся регулярно. Нынешняя приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проводится 30 ноября. В прошлый раз, в конце июля-начале августа 2019 года, можно было получить в центре анонимно и бесплатно консультации и тест по этим заболевания, а также гепатиту. Тогда акция была посвящена Всемирному Дню борьбы с гепатитом, который ежегодно проводится 28 июля.

Как ранее сообщал Sputnik, тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис, а также гепатит С можно будет пройти в мобильной амбулатории, установленной на время работы Первого медицинского форума.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK