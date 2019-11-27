Приднестровские водители будут получать извещение о штрафе не только по почте

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье законодательно расширили способы извещения о наложенных штрафах за административное правонарушение.

Теперь оно проводится не только по почте, но и посредством СМС-сообщения, электронного письма или уведомления банка. Приднестровские парламентарии приняли соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

На данный момент водитель, совершивший административное правонарушение, зафиксированное с применением специальных технических средств, так называемой системой "Безопасный город", извещается только посредством почтового отправления.

"При этом государство тратит немалые деньги на извещение через почту. Одно такое извещение обходится бюджету в 10 приднестровских рублей (более 60 центов). С учетом периодичности совершаемых административных правонарушений сумма затраченных денежных средств на рассылку писем получается внушительная", - говорится в пояснительной записке.

Так, в 2017 году за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, зафиксированных системой "Безопасный город", было направлено более 44 тысяч извещений, из которых почти 8 тысяч было возвращено в связи с отсутствием адресатов по месту своего регистрационного учета.

В 2018 году всего было направлено 43,5 тысяч извещений, из которых возвращено более 6,5 тысяч. За 2019 год по состоянию на 14 марта направлено было уже 7,5 тысяч извещения, при этом почти 700 из них не доставлено адресатам.

Законом теперь предлагается водителю заранее выбрать способ своего надлежащего извещения об административном правонарушении. Причем этим способом он будет извещаться до тех пор, пока не выберет иной.

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