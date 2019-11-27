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Работа скорой помощи, фото из архива

Незанятые вакансии - тысячи рабочих мест ждут граждан Молдовы

© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28353749/nezanyatye-vakansii-poryadka-12-tysyach-rabochikh-mest-zhdut-grazhdan-moldovy.html

Согласно информации Национального агентства занятости населения, по состоянию на на 25 ноября текущего года в республике есть 12 406 вакансий, граждане республики могут трудоустроиться в любой момент, если обладают необходимыми профессиональными навыками.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Молдавские экономические агенты готовы предоставить гражданам страны порядка 12,4 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. Соответствующие вакансии опубликованы на сайте Национального агентства занятости населения РМ. Причем сотни возможностей трудоустройства есть не только в молдавской столице, но и в Бельцах, Унгенах, а также в районных центрах и селах страны.

И это - не только спрос на рабочие профессии, в республике требуются сотни людей с высшим и средним специальным профильным образованием. От общего числа вакансий, которые готовы предоставить на данный момент работодатели, 18% приходится именно на эти категории специалистов. Таким образом, для образованных людей есть более 2 тысяч 200 рабочих мест.

Более всего в нашей стране требуются профессионалы в отрасль здравоохранения - 530 незанятых рабочих мест, далее следуют дорожные инспекторы и офицеры - порядка 400 вакансий, следом идут представители педагогических профессий - 250 мест.

Ярмарка вакансий, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
В Кишиневе открылась ярмарка вакансий

Согласно решению молдавского правительства, на данный момент введен мораторий на публичные вакансии в органах местной и центральной власти. 

По общей численности наиболее востребованными в нашей стране являются люди рабочих специальностей или разнорабочие - таковых требуется 10 167 человек. В процентном соотношении эта цифра составляет 82% от общего числа незанятых рабочих мест в Молдове.

Для представителей рабочих профессий наибольшее число вакантных мест в отрасли текстильной промышленности - здесь зафиксирована нехватка 3 тысяч 100 специалистов. также существует нехватка кадров в отрасли транспорта и телекоммуникаций.

Порядка 900 разнорабочих ищут на промышленных предприятиях нашей страны. Также около 900 сотрудников приглашают на вакантные места в качестве операторов промышленных машин и устройств. 

Наименее востребованными на рынке труда республики являются сотрудники торговой отрасли - в стране не хватает всего 600 продавцов.

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Теги:
трудоустройство, работа, граждане РМ, вакансии


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