Подсчитано, у кого в Молдове самая высокая и самая низкая зарплата

По данным Национального бюро статистики, средний уровень реального заработка в Молдове на 7 процентов выше, чем в прошлом году.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2019 года средняя номинальная зарплата в Молдове составила 7385 леев, что на 14,6% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики.

В то же время, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, уровень жалованья вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В бюджетном секторе средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 6456,4 лея (на 14,8% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в реальном секторе экономики – 7726,6 лея (выше на 12,9%).

Самый высокий рост зафиксирован в сфере отдыха и досуга – 5065,1 лея (выше на 45,5%). Однако в этом секторе и самые низкие официальные зарплаты.

Меньше всего повышение окладов затронуло сферу госуправления и обороны, обязательного соцстрахования, где средняя оплата труда поднялась всего на 7%, до 8692,8 лея.

В денежном выражении самую высокую зарплату получали работники в индустрии IT и коммуникаций – 16174,6 лея (+13,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года), в финансовой и страховой отрасли – 13087,2 лея (+9,3%), а также на предприятиях по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха – 12 854,6 лея (+13,6%).

Самая низкая официальная оплата труда, по данным Национального бюро статистики, у работников сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства – 5180 леев (+14,3%); в секторе размещения туристов и общественного питания - 5372,3 лея (рост +13,1%); в области административных услуг и вспомогательной деятельности – 5966,1 лея (+12%); в образовании – 6203,4 лея (+17,9%). В профессионально-научной и технической сферах деятельности средняя зарплата составила 9776,6 лея (+18,3%).

В промышленном секторе получки составляли в среднем 7372,9 лея (+9,1%), в том числе в добывающей промышленности – 6668 леев (+4%), в перерабатывающей – 6764,9 лея (+8,1%), на предприятиях водоснабжения, канализации, очистки и обработки отходов и восстановительных работ – 7071,4 лея (+13,7%), в сфере операций с недвижимостью – 6239,9 лея (+11,8%); в сфере торговли, ремонта машин и мотоциклов — 6880,2 лея (+11,8%); в сфере транспорта и складских услуг - 7265,7 лея (+16,7%); в строительной отрасли – 7661,5 лея (+14,7%).

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