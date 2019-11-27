Проблема бездомных собак вызвала серьезные споры на заседании мунсовета

Противоречивые мнения – примерное число бездомных животных, споры зоозащитников между собой и требование пересмотреть регламент – в обзоре Sputnik читайте о том, как в муниципальном совете столицы обсудили проблему уличных псов.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Проблему бездомных собак в муниципальном совете и примэрии (мэрии – ред.) Кишинева поднимают уже почти 20 лет, но до сих пор не могут решить.

Об этом заявил вызванный для отчета перед советниками руководитель муниципального предприятия Autosalubritate Евгений Аксентьев.

Советники на чрезвычайном заседании в среду приняли решение в срочном порядке вызвать Аксентьева для прояснения ситуации в связи с тем, что в последнее время неоднократно появлялись жалобы кишиневцев на бездомных собак.

Официальная позиция Autosalubritate

По словам Аксентьева, который возглавил предприятие в начале 2018 года, проблему бездомных собак поднимают в примэрии и муниципальном совете с 2001 года. На тот момент, как заявил администратор, было зарегистрировано 40 тысяч бездомных собак.

"До настоящего момента, несмотря на то, что выделено место на Балканском шоссе для приюта, проведены работы по проектированию, но решение так и не принято. У нас нет приюта сегодня", - сказал Аксентьев.

Кроме того, по его словам, в течение 2019 года "зарегистрировано 1597 звонков и 302 письменных заявления о завышенном количестве бездомных собаках в муниципии Кишинев, а шесть команд поймали 2911 бездомных собак, из которых 1156 были стерилизованы и возвращены на улицы из-за отсутствия приюта, где их можно было содержать".

Также Аксентьев заявил, что распоряжением от 20 мая и.о примара Руслана Кодряну на территории так называемого "некрополя" был построен приют на 250 голов. Но сейчас там находится 328 собак.

Помогали в процессе стерилизации животных и две миссии медиков из Румынии и США.

"Стерилизация собак не приводит к снижению количества бездомных животных, потому что они мигрируют и число остается примерно одинаковым", - сказал Аксентьев, подчеркнув, что сотрудники предприятия ежедневно занимаются отловом.

При этом он также признал, что стерилизация собак – очень затратное мероприятие, потому что для этого "используется широкий спектр дорогостоящих лекарств".

Количество и качество

А еще руководитель Autosalubritate утверждает, что ранее дважды поднимал вопрос перед прошлым и.о. примара о приобретении бывшего приюта, который находился на улице Индустриалэ, 57.

При этом Аксентьев признает, что решение проблемы действительно требует больших затрат. Он утверждает, что на данный момент работники могут ловить по 10-18 собак в день.

"Мы примерно посчитали, учитывая пять секторов города, что в каждом находятся по 3-4 тысячи бездомных собак. То есть у нас есть примерно 18 тысяч мигрирующих собак", - заявил докладчик.

Он также добавил, что на территориях гаражей, кооперативов и вилл специалисты не имеют возможности посчитать количество бездомных животных.

"Сейчас общество разделено на тех, кто любит собак, и тех, на кого собаки нападают. Эти люди подвергаются стрессу. Мы хотим навести порядок, понимая опасность, которой подвергаются жители муниципия Кишинев", - сказал Аксентьев.

Регламент надо пересмотреть

Бывший состав муниципального совета 17 сентября принял новый регламент о работе с бездомными животными. Аксентьев считает, что документ "не прошел полную экспертную оценку".

"Сейчас у нас есть документ, который с 17 сентября запрещает отлов животных без согласия управления жилищно-коммунального хозяйства. Должна создаваться группа из шести человек по распоряжению и заниматься отловом одной собаки. Прошу, чтобы это решение было приостановлено и пересмотрено", - сказал докладчик, пояснив, что в регламенте есть недоработки.

Он также попросил мунсовет создать комиссию, куда войдут члены всех фракций, чтобы обсудить и пересмотреть данный документ.

Вместо "некрополя" - Центр по стерилизации

Осенью 2018 года место, о котором говорили все зоозащитники, как о точке жестоких убийств животных, превратилось в Центр по стерилизации бездомных собак. Для уличных псов процедура там предстояла следующая - собаки поступают в центр, в карантинный отсек, где ветеринар их осматривает на предмет бешенства или агрессивного поведения. Затем проводится стерилизация, после которой животные на время остаются в центре для постоперационной реабилитации. На территории комплекса также расположен отдельный блок, где питомцы дожидаются новых хозяев.

Но это место очень скоро оказалось переполнено.

И.о. начальника службы отлова и стерилизации и зоозащитник Роман Трахтман заявил советникам, что текущее положение дел – очень плачевное, а сотрудники Центра часто вынуждены заниматься не стерилизацией, а вывозом тел умерших в городе животных.

При этом он подчеркнул, что за последнее время ни одна собака на территории Центра не была лишена жизни.

"Но ситуация чрезвычайная. Даже тысяча бездомных животных подвергает риску жителей Кишинева. После стерилизации и вакцинации мы обязаны выпускать животных. Но стерилизация не решает проблему агрессии у собаки", - сказал Трахтман.

Он полагает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на прошлом руководстве.

Споры зоозащитников

В то же время другой зоозащитник Карл Луганов, руководящий отделом, который должен следить за реализацией принятого регламента, считает принятый недавно документ действенным.

Он заявил, что регламент предусматривает создание базы животных, где люди регистрируют их.

"В случае, если владелец выкидывает животное, мы можем его найти и наказать", - отметил Луганов.

Также он отметил, что для малообеспеченных граждан должны существовать льготные программы по стерилизации питомцев.

Он обвинил руководство Центра по стерилизации в том, что его не пускают на территорию для оценки ситуации, а также заявил, что у Autosalubritate есть только устаревшие инструменты для отлова, что не позволяет службе вылавливать больше собак.

"Нужно менять методы отлова", - сказал Луганов.

Он также заявил, что когда в 2012 году в столице были специалисты из США, то они посчитали, что в Кишиневе есть четыре тысячи бездомных собак.

При этом, он все же признал, что псы сбиваются в стаи, и именно таких животных следует отлавливать. Луганов также не исключил, что на выпущенную уже после стерилизации собаку могут поступить повторные жалобы.

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