В правительстве решили, как в Молдове отпразднуют Новый год

Зимние праздники еще на подходе, однако их программа уже детально проработана, а кишиневцев и гостей молдавской столицы ждут приятные сюрпризы.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Чуть меньше месяца осталось до любимых в народе праздников - Нового года и Рождества Христова.

Правительство республики на заседании одобрило концепцию проведения в Молдове праздничных мероприятий. Основные торжества кабинет министров, совместно с примэрией муниципия Кишинев, планирует провести в молдавской столице.

Праздничная программа расписана почти на полтора месяца - праздники начнутся 1 декабря 2019 года, а закончится феерия веселья 10 января 2020-го. © Sputnik / Владимир Полушатов Необычное заявление мэра Кишинева - что он пообещал горожанам

В ряде городов республики и на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе граждан и гостей нашей страны ждет самый широкий спектр увеселительных и развлекательных мероприятий. Среди них - новогодние и рождественские песнопения и народные танцы, колядки, угощения.

Также народные умельцы покажут всем желающим мастер-классы по гончарному делу, изготовлению сувениров из кожи, резьбе по дереву. Открытие новогодней сказки в Молдове начнется с Кишинева, где на центральной площади и в сквере перед Кафедральным собором состоятся праздничные концерты.

Старт новогодней ярмарке будет дан 21 декабря.

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