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Новогодняя елка

Сотни тысяч граждан Молдовы получат помощь к Новому году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191127/28358509/sotni-tysyach-grazhdan-moldovy-poluchat-pomosch-k-novomu-godu.html

Кабинет министров Молдовы утвердил законопроект, согласно которому единовременная социальная помощь в размере 700 леев будет предоставлена почти шестистам тысячам жителей республики.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Почти 590 тысяч граждан страны с ежемесячным доходом, не превышающим 2 тысячи леев, получат единовременную помощь в 700 леев к новогодним и рождественским праздникам.

Игорь Додон
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Соответствующий документ утвердили члены правительства Молдовы на заседании в среду.

В общем числе получателей единовременной помощи большинство - 403 тысячи - составляют пожилые люди, вышедшие на пенсию по возрасту.

Помимо них "новогодние 700 леев" предусмотрены для 107 тысяч людей с ограниченными возможностями, 10 тысяч получателей пособий по потере кормильца, 551 военнослужащего, а также 66 тысяч граждан, получающих различные соцвыплаты от государства. 

Для предоставления единовременных выплат к праздникам из государственного бюджета Молдовы дополнительно выделили 417 миллионов леев.

Осуществлять выплаты будет Национальная касса социального страхования, а получить их можно будет в любом почтовом отделении страны.

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Теги:
помощь, граждане, Молдова


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