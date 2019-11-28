В Приднестровье увеличат срок оплаты пособия по уходу за детьми с онко

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Период, в течение которого гражданам в случае ухода за онкобольным ребенком в возрасте до 18 лет выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, будет увеличен. За такие поправки к закону об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности единогласно проголосовали приднестровские депутаты
"Ситуацию решили исправить: пособия по больничным листам будут выплачиваться за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Его продолжительность может доходить до восьми месяцев", - рассказали в парламентской пресс-службе.
Предполагается, что эта сумма будет заложена в проекте бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2020 год и принятые нормы закона вступят в силу с 1 января 2020 года.
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