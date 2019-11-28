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Детское онкологическое отделение городской больницы

В Приднестровье увеличат срок оплаты пособия по уходу за детьми с онко

© Sputnik / Игорь Руссак
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28357173/v-pridnestrove-uvelichat-srok-oplaty-posobiya-po-ukhodu-za-detmi-s-onko.html

Планируется, что новые изменение в приднестровское законодательство вступят в силу уже с 1 января 2020 года.

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Период, в течение которого гражданам в случае ухода за онкобольным ребенком в возрасте до 18 лет выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, будет увеличен. За такие поправки к закону об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности единогласно проголосовали приднестровские депутаты

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Прежде нормы законодательства не учитывали случаи тяжелых заболеваний детей со злокачественными новообразованиями, требующих длительного лечения ребенка в амбулаторных условиях, а также совместного пребывания родителя и ребенка в лечебном учреждении при оказании больному медицинской помощи в стационарных условиях.

"Ситуацию решили исправить: пособия по больничным листам будут выплачиваться за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Его продолжительность может доходить до восьми месяцев", - рассказали в парламентской пресс-службе.

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По информации Минздрава, количество зарегистрированных в 2018 году детей со злокачественными новообразованиями составило 308 человек, из них 287 – дети до 14 лет. По предварительным данным, на увеличение оплачиваемых дней по нетрудоспособности застрахованным гражданам потребуется свыше 600 тысяч приднестровских рублей (чуть больше $37 тысяч).

Предполагается, что эта сумма будет заложена в проекте бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2020 год и принятые нормы закона вступят в силу с 1 января 2020 года.

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Теги:
пособие, онкобольные, онко, дети, Приднестровье


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