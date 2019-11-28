В Приднестровье появится свой электронный банк вакансий

Запустить новый портал с актуальной информацией о спросе и предложении на рынке труда региона планируется со следующего года.

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье по примеру других государств будет создана общая электронная база вакансий. Эта идея лежит в основе принятых в окончательном чтении нововведений в закон о занятости населения.

"В базе будет содержаться информация о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу", – отметил представитель Минсоцзащиты Олег Федотов.

Благодаря принятию закона у работодателей появится новый удобный механизм поиска тех, кто ищет работу. Для желающих трудоустроиться – это возможность оперативно и без лишних затруднений разместить свое резюме.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, запуск проекта, по которому в режиме онлайн можно будет получить информацию о вакансиях по всему Приднестровью, планируется со следующего года. Со временем он сможет стать составляющей портала госуслуг. На сегодняшний день эти рубрики доступны для соискателей работы и для работодателей на сайте Единого государственного фонда социального страхования.

Еще одной отличительной чертой новой информационной системы "Банк вакансий и резюме соискателей работы" станет то, что у нее не будет территориальных границ, о предложениях работы смогут узнать все приднестровцы.

В настоящее время на учете в центрах содействия занятости по всему региону состоят более 3000 безработных. На них приходится около 3800 вакансий.

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