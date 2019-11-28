Примар Кишинева отправляется с визитом в столицу России

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Генеральный примар (мэр – ред.) муниципия Кишинев Ион Чебан в четверг отправляется в Москву с рабочим визитом по приглашению руководителя местной администрации российской столицы Сергея Собянина.
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Ранее Чебан сообщил на своей странице в Facebook, что с огромным удовольствием принял поздравления мэра Москвы Сергея Собянина по поводу избрания мэром муниципия Кишинев и приглашение посетить российскую столицу с рабочим визитом.
"Нам есть, чему поучится у правительства Москвы, а также перенять опыт и обсудить огромный потенциал реализации совместных проектов", - отметил глава кишиневской администрации.
Собянин выразил уверенность, что с назначением Чебана "партнерские отношения между столицами России и Молдовы будут расширяться, а сотрудничество между городами получит более динамичный и плодотворный характер".
Это первый зарубежный визит Чебана с момента вступления в должность генпримара молдавской столицы.
Ранее премьер Ион Кику свой первый рабочий визит совершил в Москву.
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