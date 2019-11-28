Синоптики вынесли предупреждение: "желтый код" действует в определенное время

В период действия "желтого кода" гражданам следует быть бдительными и следовать ряду рекомендаций специалистов.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила о действии "желтого кода" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в четверг утром и будет действовать до середины дня - до 14.00.

"Сегодня в первой половине дня в большинстве районов республики сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

В октябре туманы в Молдове по утрам сохранялись примерно в течение двух недель.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK