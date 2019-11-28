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Туман в Кишиневе

Синоптики вынесли предупреждение: "желтый код" действует в определенное время

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (925)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28360441/sinoptiki-vynesli-preduprezhdenie-zheltyy-kod-deystvuet-v-opredelennoe-vremya.html

В период действия "желтого кода" гражданам следует быть бдительными и следовать ряду рекомендаций специалистов.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила о действии "желтого кода" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в четверг утром и будет действовать до середины дня - до 14.00.

"Сегодня в первой половине дня в большинстве районов республики сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

В октябре туманы в Молдове по утрам сохранялись примерно в течение двух недель. 

Опавшие листья замерзли в луже
© Sputnik / Yana Zaharova
Погодные рекорды Молдовы 28 ноября

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (925)

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