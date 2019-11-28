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Международный аэропорт Кишинева

Туман в Молдове: авария, задержка авиарейса и прорыв труб

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28360633/tuman-chisinau-proizoshla-avariya-zaderzhivaetsya-aviareys.html

Столица Молдовы погрузилась в густой туман, синоптики вынесли предупреждение, полиция выступила с заявлением, но ЧП все равно произошли.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП и задержки рейса в Международном аэропорту Кишинева. 

Туман, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / Gellinger
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В четверг метеорологи объявили о действии до 14.00 "желтого кода" метеоопасности из-за густого тумана. В первой половине дня видимость составит менее 200 метров.

Согласно данным Службы InfoTrafic, утром на въезде в Страшены, рядом с национальной трассой R6 столкнулись автомобили. На место происшествия прибыли патрульные. Спустя примерно полчаса транспортные средства убрали с проезжей части.

"В столице регистрируется густой туман, дороги влажные, а уровень сцепления с проезжей частью понижен", - говорится в сообщении InfoTrafic.

Кроме того, Служба предупредила, что на перекрестке улиц Студенческая и Флорилор, а также на Яловенской, 132 произошел прорыв и разлилась вода.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
В тумане столкнулись шесть автомобилей — цепная авария близ Фалешт

Кроме того, на два часа отложили прибытие авиарейса из Стамбула (TK 269, 9U 9269). Он должен был приземлиться в 08.40, но прибудет ориентировочно в 10.40. В связи с этим также перенесено время отправления самолета, следующего в обратном направлении - TK 270, 9U 9270. Пока точное время вылета из Кишинева не определено.

Других изменений в графике полетов пока нет.

Что делать при тумане

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
    избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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