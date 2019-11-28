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Роют землю

В селе Чишмикиой завершились работы по укреплению могильника ядохимикатов

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28362930/v-sele-chishmikioy-zavershilis-raboty-po-ukrepleniyu-mogilnika-yadohimikatov.html

Согласно проекту, разработанному чешским агентством DEKONTA, над всей поверхностью могильника был сооружен бетонный защитный слой.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В селе Чишмикиой в Гагаузии завершились строительные работы по герметизации могильника ядохимикатов, где был возведен внешний саркофаг.

Работы начались в апреле 2019 года, когда был подготовлен фундамент и завозены строительные материалы. Все работы, как и планировалось, удалось завершить до наступления зимних холодов.

Пестициды, архивное фото.
© Sputnik / Андрей Александров
Могильник пестицидов в Чишмикиой упрячут в защитный саркофаг

Как ранее заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, этот могильник – проблема не только автономии, а всего юга Молдовы и соседних стран. В нескольких десятках километров от этого места протекает трансграничная река Дунай.

Ранее при посредничестве международных организаций из Гагаузии были вывезены десятки тонн опасных веществ, хранившихся на складах агрохозяйств. 

Согласно проекту, разработанному чешским агентством DEKONTA, над всей поверхностью могильника был сооружен бетонный защитный слой.

Новое сооружение не позволит дождевой воде проникать в грунт и вступать в контакт с захороненными ядохимикатами. Таким образом, будет исключена угроза проникновения опасных веществ в почву и подземные воды.

Стоимость проекта по герметизации могильника вблизи села Чишмикиой составила 1,5 миллиона евро. Средства были выделены правительством Чешской Республики.

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Теги:
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