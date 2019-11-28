Стало известно, как в Кишиневе пройдут зимние праздники

В этом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия будут организованы правительством совместно с примэрией столицы.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Празднование Нового года и Рождества в Кишиневе начнется 1 декабря с культурной программы на центральной площади Кишинева и в сквере Кафедрального собора.

Рождественская ярмарка откроется 21 декабря.

Организацией зимних праздников в 2019 году правительство занимается совместно с примэрией Кишинева. Министерство просвещения, культуры и науки выделит на эти цели 3,7 миллиона леев. Еще 5 миллионов леев будет выделено Агентством по инвестициям.

Праздничная программа расписана почти на полтора месяца - праздники начнутся 1 декабря 2019 года, а закончится феерия веселья 10 января 2020-го.

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