Стало известно, как в Кишиневе пройдут зимние праздники

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Празднование Нового года и Рождества в Кишиневе начнется 1 декабря с культурной программы на центральной площади Кишинева и в сквере Кафедрального собора.
Рождественская ярмарка откроется 21 декабря.
Организацией зимних праздников в 2019 году правительство занимается совместно с примэрией Кишинева. Министерство просвещения, культуры и науки выделит на эти цели 3,7 миллиона леев. Еще 5 миллионов леев будет выделено Агентством по инвестициям.
Праздничная программа расписана почти на полтора месяца - праздники начнутся 1 декабря 2019 года, а закончится феерия веселья 10 января 2020-го.
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