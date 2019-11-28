Высший совет прокуроров выбирает одного кандидата на пост генпрокурора

Решающий момент для четверых кандидатов на должность главы Генпрокуратуры – стартовал этап интервью, после которого президенту предложат на утверждение единственного претендента.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) на заседании в четверг начал этап интервью, в котором принимают участие четверо претендентов на пост генерального прокурора Молдовы.

Глава ВСП Анжела Мотузок заявила журналистам, что у каждого кандидата есть примерно по полчаса на презентацию. Сами интервью проводятся за закрытыми дверями, а результаты, как уточнила Мотузок будут известны после 14.00.

На пост главы Генеральной прокуратуры Молдовы претендуют старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

На заседании 20 ноября Высший совет прокуроров проверил все четыре заявки и допустил всех кандидатов к этапу интервью.

Как начинался конкурс

После изменения законодательства в конце сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы.

Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Затем комиссия провела психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября), по итогам которых были отобраны четверо кандидатов. Однако уже через неделю экс-министр юстиции Олеся Стамате объявила о том, что аннулирует итоги этого этапа в связи с тем, что у правительства появились вопросы, касающиеся неподкупности претендентов. После этого в правящей коалиции ПСРМ-ACUM возникли разногласия по закону о генпрокуроре. В результате кабмин Санду был отправлен в отставку и назначено новое правительство.

Затем министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил 18 ноября о признании действительными результатов первого этапа конкурса на должность генерального прокурора Молдовы, отмененных его предшественницей.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

Назначение генпрокурора

Согласно части 10 статьи 17 закона "О прокуратуре", "кандидаты оцениваются каждым из членов Высшего совета прокуроров на основе утвержденных Высшим советом прокуроров критериев, в том числе в завимисимости от их профессиональной подготовки и навыков, неподкупности и других личных качеств. Итоговый балл представляет собой среднюю сумму баллов, выставленных всеми членами Высшего совета прокуроров. Кандидат, набравший наибольший балл, предлагается Высшим советом прокуроров Президенту Республики для назначения на должность Генерального прокурора".

Президент может единожды отклонить кандидатуру на должность Генерального прокурора, предложенную Высшим советом прокуроров, в случае обнаружения неопровержимых доказательств несовместимости кандидата с соответствующей должностью, нарушения кандидатом законодательства либо нарушения законных процедур его отбора. Отказ в назначении должен быть мотивированным и объявляется в течение 15 рабочих дней со дня получения предложения.

Тогда ВСП возвращает комиссии список предложенных кандидатов. После устранения нарушений комиссия отправляет Высшему совету прокуроров тот же или другой список кандидатов из числа тех, кто подал заявки. В зависимости от выявленных отклонений, комиссия принимает решение о возобновлении отбора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK