Реконструкция - превыше всего: куда переведут сотрудников примэрии Кишинева

Историческое здание столичной администрации нуждается в серьезном ремонте и реставрации, на это время ее сотрудникам, мунсоветникам и генеральному примару придется перебраться под другую крышу.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Здание примэрии или, как его называли в начале XX века, городской Думы за век с лишним сильно обветшало.

О необходимости реставрации и проведения капитальных ремонтных работ ранее заявлял генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Поскольку процесс всеобъемлющего обновления будет весьма длительны, сотрудникам примэрии, равно как мэру города и муниципальным советникам, придется переехать в другое здание. Поиски просторного офиса для учреждения уже идут, сейчас ведутся переговоры с экономическими агентами. Об этом, в частности, сообщил муниципальный советник от ПСРМ Динарь Кожокару.

"Это сотрудничество между примэрией и экономическими агентами. Могут позволить нам даже бесплатно", - отметил Кожокару, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

Строительство здания городской Думы Кишинева (ныне примэрии - ред.) осуществлял в период 1898-1901 годов архитектор Митрофан Эллади, кроме того, к проектированию приложил руку знаменитый зодчий Александр Бернардацци.

В послевоенные годы примэрия восстанавливалось под руководством архитектора Роберта Курца.

Как отмечают специалисты, архитектура здания подвержена влиянию итальянской готики и хранит следы масонства в виде таинственных символов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK