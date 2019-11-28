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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Реконструкция - превыше всего: куда переведут сотрудников примэрии Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28365161/rekonstruktsiya-prevyshe-vsego-kuda-perevedut-sotrudnikov-primerii-kishineva.html

Историческое здание столичной администрации нуждается в серьезном ремонте и реставрации, на это время ее сотрудникам, мунсоветникам и генеральному примару придется перебраться под другую крышу.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Здание примэрии или, как его называли в начале XX века, городской Думы за век с лишним сильно обветшало.

О необходимости реставрации и проведения капитальных ремонтных работ ранее заявлял генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Поскольку процесс всеобъемлющего обновления будет весьма длительны, сотрудникам примэрии, равно как мэру города и муниципальным советникам, придется переехать в другое здание. Поиски просторного офиса для учреждения уже идут, сейчас ведутся переговоры с экономическими агентами. Об этом, в частности, сообщил муниципальный советник от ПСРМ Динарь Кожокару.

"Это сотрудничество между примэрией и экономическими агентами. Могут позволить нам даже бесплатно", - отметил Кожокару, выступая в эфире одного из частных телеканалов. 

Евгений Смолин
© Sputnik / Osmatesco
Смолин: здание примэрии Кишинева смертельно опасно

Строительство здания городской Думы Кишинева (ныне примэрии - ред.) осуществлял в период 1898-1901 годов архитектор Митрофан Эллади, кроме того, к проектированию приложил руку знаменитый зодчий Александр Бернардацци.

В послевоенные годы примэрия восстанавливалось под руководством архитектора Роберта Курца.

Как отмечают специалисты, архитектура здания подвержена влиянию итальянской готики и хранит следы масонства в виде таинственных символов.

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Теги:
реконструкция, здание, Кишинев, примэрия


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