Планы преображения Кишинева - международные организации проявляют небезразличие

Генеральный примар Кишинева проанализировал с экспертами - какие инфраструктурные проекты и новшества можно внедрить в молдавской столице, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной и благоустроенной.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Сотрудничество по инфраструктурным проектам, которые находятся в стадии разработки, внедрение инициатив по модернизации города - эти и другие вопросы обсудил в четверг генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) и специалистами международной Лаборатории "GreencityLab" Программы развития ООН.

В ходе оживленной дискуссии стороны обсудили возможности реализации совместных программ, эффекты от внедрения которых почувствовал бы каждый кишиневец и гость молдавской столицы.

"От имени муниципалитета мы показали открытость по реализации краткосрочных и более длительных по исполнению проектов", - написал по результатам встречи генеральный примар на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Чебан порадовался тому, что в самом начале его мандата на посту генпримара Кишинева международные организации демонстрируют небезразличие к судьбе города и ее жителей. Мэр заявил, что хочет сделать Кишинев развитой, современной и зеленой столицей нашей страны.

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