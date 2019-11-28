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Улица Кишинева поздней осенью

Планы преображения Кишинева - международные организации проявляют небезразличие

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28366602/ion-cheban-obsudil-s-predstavitelyami-oon-vnedrenie-ryada-proektov-v-kishineve.html

Генеральный примар Кишинева проанализировал с экспертами - какие инфраструктурные проекты и новшества можно внедрить в молдавской столице, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной и благоустроенной.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Сотрудничество по инфраструктурным проектам, которые находятся в стадии разработки, внедрение инициатив по модернизации города - эти и другие вопросы обсудил в четверг генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) и специалистами международной Лаборатории "GreencityLab" Программы развития ООН. 

В ходе оживленной дискуссии стороны обсудили возможности реализации совместных программ, эффекты от внедрения которых почувствовал бы каждый кишиневец и гость молдавской столицы. 

"От имени муниципалитета мы показали открытость по реализации краткосрочных и более длительных по исполнению проектов", - написал по результатам встречи генеральный примар на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

Чебан порадовался тому, что в самом начале его мандата на посту генпримара Кишинева международные организации демонстрируют небезразличие к судьбе города и ее жителей. Мэр заявил, что хочет сделать Кишинев развитой, современной и зеленой столицей нашей страны.

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Теги:
инфраструктура, проекты, дискуссия, представители, ООН, Ион Чебан


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