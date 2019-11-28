Непогода в Молдове: борт из Милана перенаправили в Яссы

Прибытие и вылет семи рейсов перенесли, а один самолет в Кишинев так и не долетел - такие изменения в графике полетов произошли из-за тумана.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Опустившийся на столицу Молдовы густой туман внес коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева. Об этом свидетельствуют данные информационного табло авиагавани.

В четверг метеорологи объявили о действии "желтого кода" метеоопасности из-за густого тумана. В первой половине дня видимость составит менее 200 метров.

С самого утра график полетов корректируется из-за погоды, а борт W6 3796, следовавший из Милана в Кишинев и вовсе перенаправили в Яссы.

Кроме того, почти на три часа с опозданием прилетел рейс из Стамбула (TK 269, 9U 9269). Он должен был приземлиться в 08.40, но прибыл в 11.30. Чуть больше, чем на 45 минут задержался самолет из Бухареста (RO 201, AZ 5043) – в 09.46. На час позже добрался до Кишинева борт из Тель-Авива – вместо 12.30 в 13.21.

Также на 40 минут перенесен прилет самолета из Минска (B2 819). Авиасудно ожидается к 14.20 вместо 13.40. А борт из Москвы (5F 122) вместо 15.00 прилетит в 15.40.

Что касается вылетов, то задержались рейсы в Стамбул (TK 270, 9U 9270) – на три часа и в Бухарест (RO 202, AZ 5048) – на час.

Другие самолеты прибыли в Кишинев и вылетали из столицы Молдовы по графику.

Что делать при тумане

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

избегать выполнения обгонов; увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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