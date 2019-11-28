В аэропорту Кишинева отказали во въезде 30 иракцам с фальшивыми визами

В числе трех десятков мигрантов, которые пытались проехать через Молдову по подложным документам, семь женщин и четверо детей.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Тридцать граждан Ирака были задержаны в аэропорту Кишинева при попытке въехать в Молдову. Об этом сообщила Пограничная полиция.

Иракцы пытались пройти пограничный контроль в аэропорту столицы, куда прибыли рейсом Air Moldova из Стамбула. При проверке документов они заявили, что у них оформлены электронные визы на въезд в Молдову. В качестве подтверждения они предъявили пачку листов формата А4, на которых были распечатаны данные виз, которые они якобы получили.

Однако проверка показала, что визы указанные лица не получали, а информация, распечатанная на бумаге, является подделкой.

Было установлено, что иракцы намеревались попасть из Кишинева на левый берег Днестра, на приднестровскую территорию, которую не контролируют власти Республики Молдова.

В результате пограничная полиция отказа во въезде в Молдову всей группе из 30 человек, в составе которой были 19 мужчин, семь женщин и четверо несовершеннолетних детей. Все они 27 ноября были возвращены в Турцию обратным рейсом Air Moldova.

Во время пребывания граждан Ирака в международном аэропорту Кишинева им было предоставлено питание, а также оказана медицинская помощь по их просьбе.

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Согласно национальному законодательству, перевозчик несет ответственность за ввоз иностранных граждан в Республику Молдова по документам, не соответствующим установленным нормам. Обстоятельства инцидента, касающиеся авиакомпании Air Moldova, будут расследованы в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях, сообщила пресс-служба Пограничной полиции.

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