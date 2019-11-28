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Туман

Действие "желтого кода" из-за тумана продлили

Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28367544/deystvie-zheltogo-koda-iz-za-tumana-prodlili.html

Погодные условия внесли коррективы в график полетов, привели к аварии и создали сложности водителям.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие "желтого кода" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в четверг утром и первоначально должно было быть в силе до 14.00. Теперь его продлили до 29 ноября. 

"В указанный период в большинстве районов республики сохранятся туманы c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Из-за погодных условий уже объявлено об изменении графика прибытия и вылета семи авиарейсов. Кроме того, борт из Милана перенаправили в Яссы.

В октябре туманы в Молдове по утрам сохранялись примерно в течение двух недель. 

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Непогода в Молдове: борт из Милана перенаправили в Яссы

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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