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Наталья Гордиенко снялась в одном лишь пальто — горячие фото певицы

© Sputnik /
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images//2837/11/28371160.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28368795/natalya-gordienko-snyalas-goloy-goryachie-foto-pevicy.html

Популярная певица и раньше дразнила публику откровенными пикториалами, однако впервые снялась полностью обнаженной.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Наталья Гордиенко порадовала поклонников новой фотосессией. На снимках исполнительница популярных композиций выступила в непривычном для нее жанре "ню" - ее наготу прикрывает только пальто.

В 2017 году Наталья стала мамой. Судя по фотоснимкам, отмечают обозреватели глянцевых журналов, она полностью пришла в форму после рождения сына Кристиана.

Новый образ, в котором выступила Наталья Гордиенко, поклонники восприняли положительно. На странице певицы в Facebook они оставляют восторженные комментарии.

Певица и раньше дразнила публику откровенными фотоснимками, однако впервые снялась полностью обнаженной.

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Теги:
Наталья Гордиенко


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