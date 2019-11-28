Наталья Гордиенко снялась в одном лишь пальто — горячие фото певицы

Популярная певица и раньше дразнила публику откровенными пикториалами, однако впервые снялась полностью обнаженной.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Наталья Гордиенко порадовала поклонников новой фотосессией. На снимках исполнительница популярных композиций выступила в непривычном для нее жанре "ню" - ее наготу прикрывает только пальто.

В 2017 году Наталья стала мамой. Судя по фотоснимкам, отмечают обозреватели глянцевых журналов, она полностью пришла в форму после рождения сына Кристиана.

Новый образ, в котором выступила Наталья Гордиенко, поклонники восприняли положительно. На странице певицы в Facebook они оставляют восторженные комментарии.

Певица и раньше дразнила публику откровенными фотоснимками, однако впервые снялась полностью обнаженной.

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