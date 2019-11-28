Полиция сняла на видео пешеходов-нарушителей, чтобы их пристыдить

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Видеоролик с пешеходами, неправильно переходящими улицу, был опубликован на странице Национального инспектората по патрулированию.
Героями социальной рекламы стали жители Кишинева, которые перебегают проезжую часть в неположенном месте. Ролик смонтирован из фрагментов видеосъемки, которую вели полицейские, фиксируя нарушения со стороны пешеходов.
"Пешеходы и водители в равной степени несут ответственность за трагедии на дорогах, - таким комментарием сопроводила видеоролик полиция. - Не полагайтесь на реакцию водителя и тормоза его машины".
По данным статистики, с начала года пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте, спровоцировали 297 ДТП, в которых погибли 46 человек и пострадали 256 жителей Молдовы.
Национальный инспекторат по патрулированию напоминает, что штраф за неправильный переход улицы составляет сумму от 150 до 300 леев.
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