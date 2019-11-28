Всего за четыре дня в Молдове пропали 13 детей — обращение полиции

С января по октябрь 2019 года ушли из дома или покинули интернаты 740 несовершеннолетних, сообщает полиция.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы обеспокоены в связи со случаями исчезновения детей — всего за четыре дня, с 25 по 28 ноября, из дома ушли и не вернулись 13 несовершеннолетних, сообщает генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдовы.

Пропавшие дети жили как дома, так и в учреждениях служб социальной защиты. Восемь из них уже обнаружены полицией. Остальные пока не найдены, для их розыска были мобилизованы все территориальные подразделения ГИП.

За первые десять месяцев месяцев 2019 года ушли из дома или покинули интернаты 740 детей, сообщает полиция. Из них 206 детей находились под опекой социальных служб, а 534 несовершеннолетних жили в своих семьях.

Если ребенок ушел из дома и не вернулся, следует немедленно уведомить полицию по телефону 112, поставить в известность местный орган опеки (примара села, социального работника), или позвоните в службу "Детского телефона доверия" (Serviciul Telefonul copilului) по номеру 116-111, подчеркивает ГИП.

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По данным полиции, основными причинами, по которым дети покидают свое место жительства, являются отсутствие родительского надзора, боязнь реакции родителей на школьную ситуацию или допущенную ребенком ошибку, плохое финансовое положение в семье, а также конфликты дома или неустроенность в результате отъезда родителей на работу за границей.

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