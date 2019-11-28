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Российский рубль. Архивное фото.

Из каких стран приднестровцы получают больше всего денежных переводов

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191128/28371176/iz-kakikh-stran-pridnestrovtsy-poluchayut-bolshe-vsego-denezhnykh-perevodov.html

Региональный Центробанк опубликовал показатели зарубежных трансфертов за октябрь месяц. Тенденция осталась той же, изменились лишь цифры.

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В распределении по государствам происхождения переводов в Приднестровье безусловным лидером остается Российская Федерация. В октябре из России поступило около 6 млн долларов, или почти треть от общего объема транзакций.

"Помимо российской стороны наиболее значимые суммы трансфертов пришлись на Израиль – 0,65 млн долларов (7% всех переводов), США – 0,41 млн долларов (4,4%), Италию – 0,31 млн долларов (3,4%) и Германию – 0,28 млн долларов (3,0%)", - отметили в Приднестровского республиканском банке. 

Количество стран-отправителей денежных переводов в регион в октябре 2019 года осталось практически на том же уровне, что и годом ранее – 85. При этом их перечень изменился - 10 стран (Япония, Нигерия, Сирия и т.д.) добавились в список перевододателей и 9 покинули его (Уганда, Малайзия, Афганистан и т.д.).

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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В целом в октябре денежные переводы в Приднестровье, осуществленные в пользу физических лиц через международные платежные системы, составили в долларовом эквиваленте 9,26 млн, что на 5% больше суммы средств, поступивших в сентябре текущего года, и на 7,7% превышает значение соответствующего показателя прошлого года.

Наибольший объем осуществленных в октябре транзакций был зарегистрирован из стран СНГ – почти 70% от общей суммы поступивших переводов. Частные трансферты из стран Европейского союза составили 16,5%, из остальных стран – 16,6% совокупного объема.

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Теги:
трансферы, денежные переводы, переводы, Приднестровье


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