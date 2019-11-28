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Самец выдры, сбитый машиной у заезда на админтерриторию заповедника «Ягорлык

"Внимание, животные!": экологи призывают водителей оставаться людьми

© Photo: Служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья / Д. Апостол
Общество
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Sputnik Молдова
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За год два краснокнижных животных попали под колеса машин, причем в том числе на месте, где рядом стояла табличка "Внимание животные!". Судя по экспертизе, водители неслись на бешеных скоростях и даже не притормозили после наезда.

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья обратилась к водителям, проезжающим вблизи территории Государственного заповедника "Ягорлык", с призывом быть внимательными.

"Будьте предельно внимательны к тем животным, которые пересекают основную нашу трассу Дубоссары-Рыбница и на дорогах в селах Гояны, Дойбаны и Цыбулевка. Тем более, что там имеются специальные знаки "Внимание животные!", - призывают в службе.

За полгода заповедник "Ягорлык" лишился двух самцов выдр – это краснокнижное животное. Одного сбили прошлой осенью прямо возле заезда на административную территорию заповедника.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Не только сбили, но и проволокли метров 50 по трассе и даже не притормозили (не было следов тормозного пути). Трасса была залита кровью несчастного животного. Второго самца выдры сбили этой весной – за перекрестком Гояны-Дойбаны, неподалеку от знака "Внимание животные!", да так, что у животного не было ни одной целой косточки", - сетуют экологи.

Специалисты обращают внимание на то, что выдры - полуводные животные, их лапы не приспособлены для плавания, и на земле они не могут бегать очень быстро. Сейчас начинается время поиска мест зимовок, поэтому они могут переходить дороги.

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Теги:
дикие животные, животные, экологи, Приднестровье


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