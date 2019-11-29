Источник процветания или вонючая канава: что будет с рекой Бык

Молдавская столица возникла благодаря реке, которая сейчас ее пересекает , но "историческая заслуга" сегодня напрочь подзабылась.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik, Олеся Корчинская. "Подойдя к самой окраине города, я тщетно старался увидеть реку, о которой упоминается в учебниках географии; я долго не соглашался признать ее в усмотренной мной небольшой луже, с отвратительным запахом, шириной местами не более аршина, без течения, без всякой растительности вокруг. Итак, первое утверждение, почерпнутое мной из чужого опыта, что Кишинев стоит на реке Быке, — оказалось неверным: ни реки, ни речки, ни даже ручья в Кишиневе нет".

Эта цитата принадлежит бессарабскому губернатору, князю Сергею Урусову, а наблюдения относятся еще к 1903 году. Как видим, еще в начале прошлого века ситуация с главной водной артерией Кишинева была удручающей. Как тогда, так и сегодня городские власти не уделяли и не уделяют должного внимания природному достоянию, сокровищу, которое нам досталось в виде проходящей через Кишинев реки Бык.

Если мы посмотрим историю развития многих городов, изначально их "река-основоположница" выполняла функции не только источника воды. Как рассказал гость программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко, они исторически служили и транспортными магистралями, и точками роста экономики, потому что вся коммерческая деятельность сосредотачивалась у воды. На берегу возникали соответственно, порты, пристани, набережные становились центрами развития торговли.

"Концепция градостроительства формировалась вокруг реки. Многие исследователи, историки, археологи утверждают, что именно в пойме реки Бык и начали формироваться градостроительные очаги, которые привели к развитию сегодняшнего Кишинева", - сообщил Яковенко.

По словам эколога, проблема состояния реки Бык обострилась еще две сотни лет назад. На смену медленным темпам развития сельского хозяйства и экономики пришел бурный промышленный рост, а во времена СССР, когда город особенно интенсивно прогрессировал, реке "досталось" сильнее всего.

© Sputnik / Бульбоака - река Бык

"К сожалению, хоть в советский период нынешняя улица Албишоара и называлась Набережная, она и тогда не была в полноценном смысле таковой. Наоборот, если мы вспомним, что находилось вдоль Набережной – это была промышленно-индустриальная зона, застроенная соответствующими объектами. В результате деятельность тех предприятий, которые располагались по берегам, привела к загрязнению реки Бык. К сожалению, и горожане привыкли использовать реку Бык как помойную яму", - сказал Яковенко.

Теперь большинство жителей Кишинева воспринимают Бык как сточную канаву, в обиходной речи чаще используется название "Бычок", тем самым, как бы принижая, уменьшая ее статус реки. А ведь Бык – это правый приток Днестра протяженностью в 155 километров. Общая акватория бассейна реки – 2150 квадратных километров. Река проходит через три района – Страшенский, Новоаненский и Каларашский.

Бык - это полноценное национальное достояние, которое, к сожалению, жители Кишинева привыкли воспринимать как отстойник, где моют машины и куда сливают нечистоты все, кому не лень.

И наша основная проблема в том, что мы говорим о реке Бык только в рамках экологических вопросов. Но река – это позвоночник города. Река всегда была основой города. Состояние реки - это вопрос выживания, вопрос нашего экономического развития и благополучия, считает эколог.

"Я предлагаю понять, что Кишинев стоит на источнике дальнейшего богатства для города. Мы живем на жизненно важном ресурсе. Мы живем рядом с возможным центром нового экономического роста для Кишинева, который может принести процветание не только жителям столицы, но и трем регионам, через которые река протекает", - добавил Яковенко.

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