В Приднестровье экзаменуют охотников: штрафников ждет пересдача

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Минсельхозе Приднестровья пройдет экзамен на знание требований охотничьего минимума для получения билета. Экзаменационные вопросы разделены на три части.
"Они включают в себя разделы по требованию правил охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, по основам биологии и экологии диких животных, а также по их природоохранному статусу на территории Приднестровья", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В третьей части претенденту на лицензию охотника необходимо виды, указанные в мультимедийной презентации, разделить по их природоохранным статусам на охотничьи и нежелательные, а также на те, что внесены в Красную книгу Приднестровья и находятся под охраной государства.
Охотничий билет выдается в течение 10 дней со дня сдачи экзамена на знание требований охотминимума.
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