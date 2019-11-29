В Приднестровье экзаменуют охотников: штрафников ждет пересдача

Получить искомый билет можно только в случае правильного ответа на большинство поставленных вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Минсельхозе Приднестровья пройдет экзамен на знание требований охотничьего минимума для получения билета. Экзаменационные вопросы разделены на три части.

"Они включают в себя разделы по требованию правил охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, по основам биологии и экологии диких животных, а также по их природоохранному статусу на территории Приднестровья", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Первая часть представляет собой тестовые задания, состоящие из 20 вопросов. В каждом вопросе предложено четыре варианта ответа, один из которых является верным. Вторая часть - это мультимедийная презентация, состоящая из 20 слайдов. На каждом слайде представлен вид дикого животного. Экзаменуемому необходимо указать его видовое название.

В третьей части претенденту на лицензию охотника необходимо виды, указанные в мультимедийной презентации, разделить по их природоохранным статусам на охотничьи и нежелательные, а также на те, что внесены в Красную книгу Приднестровья и находятся под охраной государства.

Результат экзамена считается положительным при правильном ответе экзаменуемого в течение одного академического часа не менее чем на 16 из 20 тестовых вопросов и 16 слайдов мультимедийной презентации. При наличии более четырех ошибок экзамен считается не сданным, и несостоявшийся охотник направляется на повторную сдачу.

Охотничий билет выдается в течение 10 дней со дня сдачи экзамена на знание требований охотминимума.

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