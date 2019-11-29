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Примэрия Оргеева открыла современную площадку для игры в мини-футбол.

В центральном парке Бендер открыли мини-футбольное поле: что появится следующим

© Sputnik / Rodion Proca, Aliona Matveeva
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28371372/v-tsentralnom-parke-bender-otkryli-mini-futbolnoe-pole-chto-poyavitsya-sleduyuschim.html

Во втором по количеству жителей городе в приднестровском регионе намерены открыть подобные площадки еще в нескольких районах.

ТИРАСПОЛЬ, 28 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В центральном парке города Бендеры - парке имени М. Горького, состоялось открытие нового мини-футбольного поля. Участие в торжественной церемонии принял лидер Приднестровья Вадим Красносельский, руководство, жители и гости города.

"Аналогичные площадки "для выяснения спортивных отношений между футболистами" откроют в ближайшие дни еще в двух микрорайонах города – "Шелковый" и "Борисовка", - рассказал Красносельский.

Лев Берг
© Sputnik / Давид Шоломович
В Бендерах откроют музей, посвященный знаменитому ученому Бергу
Вложение средств в развитие массового спорта участники сегодняшнего мероприятия называли инвестициями в будущее. Импульс этой работе придал запуск госпрограммы Фонда капитальных вложений.

Благодаря ее реализации в Бендерах восстановлен стадион, в ближайшее время после многолетнего простоя возобновит работу городской бассейн. Старейший парк Бендер – излюбленное место отдыха горожан – теперь тоже становится спортивным центром.

"В перспективе для удобства любителей спорта и активного отдыха здесь планируется обустроить раздевалки и душевые. Кроме того, в планах создание по соседству с мини-футбольным полем волейбольной площадки, установка теннисного стола и благоустройство детской игровой зоны", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

К открытию спортивной площадки приурочили проведение первой товарищеской игры. Сборная команда бендерской администрации и горсовета состязалась с представителями футбольного клуба "Тигина". Потом на смену старшим товарищам на игровое поле вышли команды кадетского корпуса и бендерского теоретического лицея – финалисты регионального турнира "Кожаный мяч".

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Теги:
футболисты, футбол, мини-футбол, Приднестровье


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