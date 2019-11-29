Приднестровские правоохранители заговорили по-английски

Автоинспекторы Приднестровья теперь могут найти взаимопонимание с иностранными гражданами, посетившими регион.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители Управления госавтоинспекции МВД Приднестровья сдали зачет по английскому языку. В течение двух месяцев стражи дорожного порядка углубленно изучали иностранный язык, составляли протоколы и заполняли анкеты на английском.

"Сотрудники органов внутренних дел – это те люди, к которым в первую очередь обращаются иностранные граждане. Поэтому они должны уметь быстро получить информацию, правильно ответить на вопросы гостей из дальнего зарубежья, узнать, что случилось или как помочь в той или иной ситуации", – отметила преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Тираспольского юринститута Татьяна Бильская.

На итоговом испытании особое внимание обратили на разговорную речь. Среди прочих фраз часто звучали приветствия, просьбы представить документы на проверку, пройти медицинское освидетельствование.

"Знание английского языка не только укрепляет уверенность инспекторов ГАИ при общении с иностранными гражданами, но и в целом улучшает имидж правоохранительного ведомства", – уверен старший госавтоинспектор МРЭО города Тирасполь Виктор Постовотенко.

Как сообщили в МВД, правоохранители успешно справились с испытанием, показав хороший уровень полученных знаний.

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