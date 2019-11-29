19:56 29 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Милиция

Приднестровские правоохранители заговорили по-английски

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2028/44/20284467.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28373279/pridnestrovskie-pravookhraniteli-zagovorili-po-angliyski.html

Автоинспекторы Приднестровья теперь могут найти взаимопонимание с иностранными гражданами, посетившими регион.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители Управления госавтоинспекции МВД Приднестровья сдали зачет по английскому языку. В течение двух месяцев стражи дорожного порядка углубленно изучали иностранный язык, составляли протоколы и заполняли анкеты на английском.

"Сотрудники органов внутренних дел – это те люди, к которым в первую очередь обращаются иностранные граждане. Поэтому они должны уметь быстро получить информацию, правильно ответить на вопросы гостей из дальнего зарубежья, узнать, что случилось или как помочь в той или иной ситуации", – отметила преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Тираспольского юринститута Татьяна Бильская.

Пожар. Архивное фото.
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество
На итоговом испытании особое внимание обратили на разговорную речь. Среди прочих фраз часто звучали приветствия, просьбы представить документы на проверку, пройти медицинское освидетельствование.

"Знание английского языка не только укрепляет уверенность инспекторов ГАИ при общении с иностранными гражданами, но и в целом улучшает имидж правоохранительного ведомства", – уверен старший госавтоинспектор МРЭО города Тирасполь Виктор Постовотенко.

Как сообщили в МВД, правоохранители успешно справились с испытанием, показав хороший уровень полученных знаний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Перегруз на рейсовом транспорте: в Приднестровье взялись за маршрутчиков
Водителям на заметку - в Приднестровье теперь по-другому будут взимать штрафы
Теги:
автоинспекция, английский язык, правоохранительные органы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе - фото
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться