Приднестровские правоохранители заговорили по-английски

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители Управления госавтоинспекции МВД Приднестровья сдали зачет по английскому языку. В течение двух месяцев стражи дорожного порядка углубленно изучали иностранный язык, составляли протоколы и заполняли анкеты на английском.
"Сотрудники органов внутренних дел – это те люди, к которым в первую очередь обращаются иностранные граждане. Поэтому они должны уметь быстро получить информацию, правильно ответить на вопросы гостей из дальнего зарубежья, узнать, что случилось или как помочь в той или иной ситуации", – отметила преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Тираспольского юринститута Татьяна Бильская.
"Знание английского языка не только укрепляет уверенность инспекторов ГАИ при общении с иностранными гражданами, но и в целом улучшает имидж правоохранительного ведомства", – уверен старший госавтоинспектор МРЭО города Тирасполь Виктор Постовотенко.
Как сообщили в МВД, правоохранители успешно справились с испытанием, показав хороший уровень полученных знаний.
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