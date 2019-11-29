Мош Крэчун вошел в десятку самых популярных Дедов Морозов СНГ

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Главный фольклорный герой зимы в Молдове Мош Крэчун вошел в десятку самых популярных Дедов Морозов стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующий рейтинг составили специалисты туристического портала ТурСтат.

"Первую десятку Дедов Морозов стран СНГ, популярных у туристов и местных жителей, составляют Дзед Мароз в Беларуси, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Кыргызстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии", - говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности резиденций этих персонажей.

Кто такой Мош Крэчун

Самая главная сказочная фигура зимы у молдаван и румын именуется Мош Крэчун.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Что просят дети у Мош Крэчуна на Новый год

Многие этнологи сравнивают Мош Крэчуна с языческим богом славян Карачуном.

Однако в молдавских легендах это добрый старик. Вместе с ним приходит поздравлять детей Албэ ка Зэпадэ (Белоснежка или Снегурочка). Им пытается помешать ведьма Хырка, аналог Бабы Яги. Как правило, к празднику в селах разыгрываются разнообразные сценки с масками этих персонажей.

Мош Крэчун одет в кафтан с поясом, украшенным национальным узором. Он носит высокую шапку.

Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта Клауса – у него свой характер, одежда и другие особенности.

Мош Крэчун отвечает на все письма

Жители Молдовы вне зависимости от возраста с конца сентября могут писать письма сказочному волшебнику. Академия Моша Крэчуна с тех пор принимает корреспонденцию.

Каждый год в Академию приходит очень много писем. Если сначала это были сотни, потом несколько тысяч, а в 2017-м - около двадцати тысяч писем от детей и взрослых.

"Каждый ответ индивидуален. Это уникальный проект в мире – ни Санта Клаус, ни Дед Мороз не отвечают бесплатно ни на одно письмо, а наш Мош Крэчун отвечает абсолютно всем детям", - заявляла Sputnik представитель Академии Ирина Бабухина.

Письма принимаются до 1 декабря. Вместо адреса достаточно написать: Мош Крэчуну и отправить корреспонденцию по почте без марки.

Все, кто пишут Мошу Крэчуну, в ответ получают специальное ярко оформленное письмо. Все ответы индивидуальны.

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