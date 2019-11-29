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В Молдове скончался депутат парламента - спикер выразила соболезнования семье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191129/28375474/v-moldove-skonchalsya-deputat-parlamenta-spiker-vyrazila-soboleznovaniya-seme.html

В Молдове на 63 году жизни скончался депутат высшего законодательного органа Молдовы Сергей Катаранчук, спикер Зинаида Гречаная выразила соболезнования его родным и близким.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Печальная весть сегодня пришла в парламент Молдовы - на 63-м году жизни скончался народный избранник, известный ученый, математик, университетский преподаватель Сергей Катаранчук. Сообщение о смерти депутата от блока ACUM появилось на сайте высшего законодательного собрания страны в пятницу утром. 

Председатель парламента Зинаида Гречаная от имени всего депутатского корпуса выразила соболезнования родным, близким и друзьям политика, отметив, что ему удалось воспитать не одно поколение талантливых ученых в Молдове. 

"В эти моменты глубокой скорби для всех нас от себя лично, от имени всего парламента выражаю искренние соболезнования семье и всем тем, кто ценил его. Мы разделяем горе семьи, друзей, его учеников и коллег. Да упокоит Господь его душу", - заявила Гречаная. 

Спикер отметила, что с кончиной Катаранчука научный мир Молдовы понес большую утрату. Катаранчук был лауреатом Национальной премии в области науки и техники, лауреатом конкурса лучших докторских диссертаций, лауреатом премии академика Константина Сибирского, обладателем диплома первой степени правительства Республики Молдова за длительную и плодотворную преподавательскую деятельность в вузах страны.

Сергей Катаранчук родился 28 июня 1957 года в Черновицкой области Украинской ССР. Был доктором хабилитат математических наук, автором ряда выдающихся научных трудов.

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Теги:
соболезнования, спикер, кончина, депутат


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